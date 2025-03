Patrizia Pellegrino, il dolce ricordo di papà Mario: “Ovunque tu sia…“

Patrizia Pellegrino non ha mai nascosto il grande dolore per la morte del suo adorato papà Mario, e durante il giorno dei morti lo ricorda sempre insieme a suo fratello Aldo, anche lui scomparso prematuramente. Suo padre era un avvocato, mentre il fratello è venuto a mancare a causa della dipendenza dalla droga che lo ha portato via a soli 39 anni. Ecco cos’aveva scritto sui social per ricordare i suoi familiari: “Ciao papà, ovunque tu sia adesso sappi che io ti amo ogni giorno di più e che ogni volta che ti penso lacrime scivolano sul mio viso“.

Di certo la vita di Patrizia Pellegrino è stata tutt’altro che semplice. Non ha dovuto affrontare solo la morte del fratello Aldo e di papà Mario Pellegrino, ma anche la malattia della figlia Arianna e ha dovuto dire addio troppo presto a un figlio appena nato. In più, pochi anni dopo le è stato diagnosticato un tumore al rene. Lei, però, ricorda ancora oggi la morte del figlio come il dolore più grande che abbia provato: “Il momento più drammatico della mia vita è stato quando ho perso mio figlio Riccardo, perché, ero riuscita ad averlo dopo tanti tentavi andati male. È nato un mese prima e aveva un polmone che non era pronto“.

Patrizia Pellegrino, che nel 2025 è una delle protagoniste di Ne vedremo delle belle su Rai 1, ha parlato apertamente della sua esperienza di premorte durante la gravidanza extrauterina. In quell’occasione ha spiegato in televisione di essersi trascinata verso la porta di casa per chiedere aiuto, e mentre la operavano, è sicura di aver visitato l’Aldilà: “L’altra parte del mondo non è male, ricordo la pace che ho provato”. Da quel giorno la sua vita è cambiata per sempre e ha una grande consapevolezza della morte. Questo la aiuta senza dubbio a superare i dolori a cui la vita l’ha sottoposta e a ritrovare ogni giorno la serenità.