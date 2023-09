Genitori perdono mesi di sonno nel 1° anno di vita del bimbo/ “975 risvegli notturni”

Neo genitori, quante ore di sonno perdono durante il primo anno di vita del bambino? Lo rivela una ricerca britannica finanziata dalla famosa azienda produttrice di letti, materassi e sistemi per il riposo Silentnight, che ha quantificato il tempo calcolato nelle ore serali e notturne, tra mettere a dormire il neonato e successivi risvegli che secondo lo studio sarebbero circa 975, tradotti in poco più di due mesi l’anno. E differenziati in una media di quattro ore e mezza a notte per un totale di 31 ore a settimana. Gli autori della ricerca hanno poi anche evidenziato come il risveglio sia più frequente se i genitori hanno meno di 25 anni, insieme al fatto che, a riposare meno sarebbero le madri, perchè rispetto agli uomini farebbero più fatica a riaddormentarsi.

Tutti gli intervistati hanno dichiarato che la qualità del sonno è peggiorata alla nascita del figlio. Tuttavia il problema colpisce più le donne. Sette padri su dieci infatti hanno affermato di essere riusciti traquillamente a tornare a riposo dopo essere stati svegliati, contro appena il 44% delle donne. Tra i motivi, il principale è il fatto che la mamma si alza di notte per allattare, ma anche che riesce solitamente a far riaddormentare il figlio più velocemente, imparando prima a tranquillizzare il bimbo proprio perchè più abituata.

Studio su genitori e sonno perso "Le madri si svegliano più volte durante la notte"

Il sondaggio condotto da Silentnight ha preso in esame interviste fatte a cinquecento neo genitori con bambini in età da zero a cinque anni. Una mamma ed un papà su tre hanno affermato che il tempo medio del risveglio notturno, prima di far riaddormentare il figlio è di circa mezz’ora. Tuttavia le risposte comuni sono state per la maggioranza sul fatto che le donne si alzano più volte rispetto agli uomini.

Provando a spiegare questo fenomeno i ricercatori hanno sottolineato il fatto che, anche in base a quanto detto dai genitori interpellati, un problema chiave, oltre a quello dell’allattamento al seno che non è delegabile, è che i neopapà non godendo degli stessi permessi lavorativi a lungo termine concessi alle madri, riescono meglio a mantenere il ciclo biologico dell’alternanza sonno veglia. Per quanto riguarda i motivi dell’interruzione del riposo notturno, al primo posto c’è la fame o sete, che rappresenta più della metà delle “chiamate”. Il 41% ha dichiarato che un periodo ricco di risvegli frequenti è quello della dentizione. Poi con il 37% delle risposte c’è il bisogno fisiologico di andare in bagno.

