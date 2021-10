Genitori quasi perfetti/ Su Rai 3 il film con Anna Foglietta e Paolo Calabresi

Scopri il cast di “Genitori quasi perfetti”: la protagonista è Anna Foglietta

“Genitori quasi perfetti” è la commedia italiana che va in onda questa sera, venerdì 15 ottobre, alle 21.20 su Rai 3. La pellicola è uscita nelle sale il 29 agosto del 2019 e distribuita da Adler Entertainment. Il film è stato diretto dalla regista Laura Chiossone ed è un adattamento dello spettacolo teatrale “Palloncini” di Gabriele Scotti e Gianna Coletti. La protagonista è Anna Foglietta, vincitrice di due Nastri d’Argento per “Perfetti sconosciuti” e “Un giorno all’improvviso”. Di recente ha recitato nella serie “Alfredino una storia italiana”, dedicata alla tragedia di Vermicino.

Tra i suoi più recenti lavori ricordiamo: “D.N.A. Decisamente non adatti”, “Il talento del calabrone”. Il protagonista maschile è Paolo Calabresi, noto per aver interpretato lo scorbutico elettricista Augusto Biascica nella “fuoriserie italiana” Boris. A recitato anche nella trilogia “Smetto quando voglio” di Sydney Sibilia. Nel cast troviamo inoltre Marina Rocco, Marina Occhionero, Lucia Mascino e Elena Rodonicich.

Genitori quasi perfetti, la trama del film

Simona è una mamma quarantenne che deve occuparsi di suo figlio Filippo che ha otto anni, con tutte le problematiche annesse. È una mamma apprensiva, sempre in ansia e attenta alle esigenze del bambino. Arriva il giorno del compleanno e Simona si fa prendere dal panico. Non sa come organizzargli la festa, vorrebbe che tutto fosse perfetto per quel giorno, ma soprattutto vuole regalare al figlio una giornata indimenticabile e fargli fare bella figura con i suoi amici. Piena di aspettative positive allestisce in casa la festa. Quando cominciano ad arrivare i bambini accompagnati dai genitori, la sala si riempie di gente. Mentre i più piccoli giocano in giardino, gli adulti hanno modo di conoscersi e confrontarsi, vengono a galla tante personalità differenti in contrasto tra loro. Un’azione inaspettata di Filippo scatena una scintilla di incomprensioni e la festa deraglia completamente.

