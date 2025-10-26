Genitori Raf, chi sono Antonio e Luigia: "A volte dovevo spiegare cosa facevo perché non capivano alcuni gossip"

Nel corso della sua vita Raf ha avuto la possibilità di contare su due genitori molto importanti come Antonio e Luigia, capaci di accompagnare il figlio nelle sue aspirazioni, mantenute e confermate, anzi, Raf è stato capace di andare ben oltre le aspettative e costruirsi una carriera davvero speciale. Dei genitori Raf ha parlato in alcune occasioni in passato, rivelando il grande orgoglio di mamma e papà, che hanno vissuto da vicino il percorso del figlio, senza mai capirne davvero la portata fino in fondo. In una vecchia intervista concessa a Vanity Fair, Raf ha raccontato: un retroscena riguardo all’ondata di successo che lo travolse qualche anno fa:

“Quando improvvisamente sono apparso in tv, in una fascia oraria con ascolti pazzeschi, annunciato come la star del momento con un disco in classifica in tutto il mondo, il paese rimase sconcertato” ha raccontato Raf riguardo alla reazione della famiglia.

Genitori Raf, la reazione ai gossip

Oggi Raf ha una vita sentimentale molto precisa e felice, essendo sposato con Gabriella Labate e con la quale ha messo al mondo i figli Samuele e Bianca. Ma in passato l’artista, quando negli anni ’80 venne travolto dal successo era solito finire sui giornali di gossip.

E non era facile da spiegare ai genitori i motivi e i perché di tutto questo. I primi tempi Raf viveva a Firenze, come raccontato in alcuni episodi, spesso veniva paparazzato e giustificare storie che gli venivano attaccate non era facile, anche quando il cantante era estraneo ai fatti che venivano narrati in diverse occasioni. Tornando a parlare della famiglia, Raf ha ammesso di aver sentito l’affetto e l’amore intorno all’uomo ancora prima che all’artista, che ha sempre avuto piena fiducia da parte di mamma Lugia e papà Antonio, la vera forza di Raf ancora prima del grande exploit che lo ha incoronato come uno degli artisti più apprezzati.

