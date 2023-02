Genitori Raffaello Tonon, chi sono/ “Mia padre è un falso terribile, mia madre non c’è stata per…”

Raffaello Tonon e il difficile rapporto con i genitori

Durante le sua avventure televisive, Raffaello Tonon ha affrontato in modo profondo l’argomento riguardante il rapporto con i suoi genitori. L’ex gieffino è figlio di due persone che non appartengono al mondo dello spettacolo, dal quale si sono anzi sempre tenuti lontani. Con loro ha due rapporti molto differenti ma entrambi complicati.

Raffaello Tonon ha una fidanzata?/I rapporti con la cantante di Napoli Rossana Feola

Raffaello Tonon ha definito quello con sua madre un rapporto conflittuale. Di lei ha dichiarato di avere grande stima ma di aver ricevuto poco affetto come madre, o comunque di non averlo ricevuto nel modo giusto. Di lei, durante la sua avventura al Grande Fratello Vip nel 2017, dichiarò: “Sono il frutto di persone che non sono state in grado di fare i genitori. Stimo mia madre come donna, ma meno come mamma. Sono stato un figlio amato male, coccolato perché abbiamo sempre avuto un rapporto fisico. Ma sui fondamentali non c’è stata, non c’è.”

Raffaello Tonon contro Oriana Marzoli/ "Non la sopporto, importiamo il peggio"

Raffaello Tonon e le accuse a suo padre

Differente invece il rapporto di Raffaello Tonon con suo padre. Per lui il gieffino ha palesato quasi un astio, una mancanza di affinità e di stima. “Lui l’ho completamente rimosso dalla vita e sarà così per sempre. – ammise infatti in uno sfogo nella Casa del GF Vip – Mio papà è un pezzo di carne con gli occhi. Un falso terribile, è un uomo di apparenza.” E aggiunse: “Mia madre è molto più intelligente di lui e avendo me come perno della sua vita, l’ha lasciato dire. Non l’ha lasciato perché pensava che fosse meglio per me così. Siamo tutti figli di questa catena di schifo, nata da questo essere orrendo. Non è mai stato violento, anzi è stata lei più combattiva, mordace.”

LEGGI ANCHE:

Raffaello Tonon, com'è nata l'amicizia con Luca Onestini?/ Il ruolo di Soleil Sorge..

© RIPRODUZIONE RISERVATA