Genitori Raz Degan, chi sono: "Maestri di vita come i miei fratelli"

Dei genitori Raz Degan ha parlato in più occasioni in passato, sottolineando la vita che è riuscito a fare grazie a loro. La madre e il padre si sono conosciuti per caso grazie al mondo dell’agricoltura, riuscendo a costruirsi una vita per diverso tempo, fino al momento in cui hanno deciso di separare le loro strade e percorrere dei cammini differenti. In passato dei genitori Raz Degan ha raccontato tirando fuori dallo scatolone dei ricordi di famiglia: “Io, mia madre Adina e mio padre Eliah, insieme ai miei fratelli, vivevamo in un Kibbutz, era un piccolo paradiso, come un campeggio, un posto dove camminavo scalzo e in cui tutte le case erano aperte” ha detto l’attore tornando con la mente al passato e rievocando quanto vissuto.

Dei genitori Raz Degan ha raccontato come siano stati il fulcro di tutto e di come lo abbiano accompagnato nei sogni, anche dopo la separazione avvenuta dopo la nascita dei tre figli. “Mia madre mi raccontava che ero un bambino molto gasato. Dopo che lei e mio padre hanno divorziato, ho iniziato a viaggiare e anche la mia famiglia si spostava”. Oggi i suoi fratelli vivono in quel di Bali, ma con loro Raz Degan non ha mai perso i contatti.

Genitori Raz Degan: “I miei maestri sono stati i miei fratelli”

Tornando con la mente al passato Raz Degan ha sottolineato la centralità della famiglia e dei suoi genitori, riconoscendo però anche l’importanza dei fratello nella sua vita. Un’esistenza segnata da tanti momenti speciali e un legame che ancora oggi resiste a ogni avversità, come raccontato dall’ex compagno di vita di Paola Barale:

“Per me i veri maestri di vita sono stati i miei fratelli, è stato grazie a loro se dopo un periodo delicato sono uscito dalla tossicodipendenza” le parole di Raz Degan nel salotto di Silvia Toffanin. La sua ospitata di oggi a Ciao Maschio sarà sicuramente un’occasione per scoprire altri lati della sua esistenza.

