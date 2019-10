Genitori Renzi, oggi sentenza su processo fatture false/ Erano finiti ai domiciliari

Oggi, lunedì 7 ottobre 2019, è attesa la sentenza per il processo per fatture false che vede imputati i genitori di Matteo Renzi. Alle ore 10.00 la pubblico ministero Christine von Borries ha formulato le richieste di condanna nei confronti di Tiziano Renzi, Laura Bovoli e Luigi D’Agostino: attese le arringhe dei legali e delle parti civili, seguite dalla Camera di Consiglio. Ricordiamo che i tre imputati erano finiti agli arresti domiciliari nel mese di marzo su richiesta della Procura diretta dal procuratore capo Giuseppe Creazzo, misura revocata giorni dopo. Sono due le fatture contestate dall’accusa, una da 20 mila euro e l’altra da 140 mila euro: come evidenzia Adnkronos, la prima venne pagata alla società Party srl, la seconda alla Eventi 6 srl, entrambe nel luglio del 2015. D’Agostino, imprenditore, era ad della Tramor e avrebbe incaricato le due società facenti capo ai genitori di Renzi di studi di fattibilità per lavori all’outlet “The Mall”, gestito appunto dalla Tramor.

GENITORI RENZI, PROCESSO FATTURE FALSE: OGGI LA SENTENZA

Tiziano Renzi e Laura Bovoli hanno sempre rivendicato la loro innocenza, con il padre dell’ex premier che ha evidenziato nelle sue memorie difensive: «Ho sempre lavorato e dato lavoro: non ho avuto bisogno di avere il figlio premier per lavorare. Non c’è nessuna fattura falsa, solo tante tasse vere, tutte pagate fino all’ultimo centesimo: questo è oggettivamente esistente», rigettando l’ipotesi di evasione fiscale. Laura Bovoli ha aggiunto di «non aver mai truffato nessuno», augurandosi che la giustizia possa provare la sua innocenza. L’avvocato Bagattini, che cura gli interessi dei coniugi Renzi, aveva tenuto a sottolineare al termine dell’udienza dello scorso 15 luglio 2019: «Comunque a istruttoria finita possiamo sostenere che non vi è stato un euro di evasione». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore dal Tribunale di Firenze…

