Genitori Roberto Mancini: “La vittoria? Se l’aspettava”/ “Ora attendiamo i Mondiali”

A 24 ore dall’arrivo della nazionale azzurra a Roma con il trofeo degli Europei 2020, vinto da Roberto Mancini, è ancora (naturalmente) gran festa per l’impresa fatta dai nostri giocatori e dal nostro CT. E proprio i genitori di Roberto Mancini, in un’intervista esclusiva rilasciata all’Ansa, hanno espresso tutta la loro gioia per tale immenso traguardo raggiunto dallo jesino, confidando che il Mancio, pure se lo sentiva che avrebbe portato la coppa a casa. A dirlo è stata proprio la signora Marianna: “È stata un’emozione terribile. Forte e bella alla fine, però durante la partita è stato terribile. È stata molto sofferta. Adesso tanta felicità, ma a un certo punto quasi non ci speravo più. Lui però se lo sentiva che avrebbe vinto questo Europeo. Chissà perché”.

GENITORI ROBERTO MANCINI: “HA FATTO FELICI GLI ITALIANI” E IL FIGLIO ANDREA…

C’è dunque tanto orgoglio per quanto fatto da Roberto Mancini con la nazionale italiana: Aldo e Marianna, genitori del ct non potrebbero essere più fieri del figlio. Lo dice proprio il papà del Mancio: “La cosa più bella è che Roberto ha fatto felici 55 milioni di italiani e adesso attendiamo i Mondiali”. Gli fa coro la signora Marianna che pure ha aggiunto: “Dopo il gol degli inglesi quasi non ci speravo più, ho pensato che la malasorte si sarebbe accanita contro, adesso siamo tanto felici”. E all’interno della famiglia Mancini i due genitori non sono i soli ad essersi congratulati con l’allenatore pubblicamente. Anche il figlio del ct Andrea Mancini, intervistato dai microfoni di Sky sport ha affermato: “Siamo contenti per le persone che hanno passato momenti di dolore, abbiamo dato gioie e spensieratezza. Culminato tutto con una vittoria epica. Ho iniziato a crederci un anno fa. Lui da tre anni. Se me lo sentivo? Sì, la vita ti dà sempre una seconda possibilità, il destino aveva un conto aperto con papà”.

