Genitori Rossano Rubicondi “È caduto in vasca”/ “Non sapevamo che stesse male”

La morte di Rossano Rubicondi ha lasciato senza parole tutto il mondo dello spettacolo. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno arrecando un enorme dolore ai genitori. Claudio e Rosa Rubicondi, due giorni dopo aver ricevuto la notizia della morte del figlio, sono intervenuti in diretta nella puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 1° novembre raccontando nuovi dettagli sulla scomparsa di Rubicondi che, con la sua simpatia, aveva conquistato tutto il pubblico sin dai tempi dell’Isola dei Famosi.

Papà Claudio, in collegamento con Barbara D’Urso, racconta di non aver mai saputo della malattia contro cui stava combattendo Rossano. “Quello che è stato detto a me è che si sarebbe rotta una vena nel polmone ed è caduto nella vasca. Ha sbattuto la testa ed è rimasto molte ore lì. Viveva da solo in questa casetta nuova, che aveva comprato perché credo stesse bene. Adesso mi hanno detto che ci restituiranno i suoi effetti personali. Aveva una passione per gli orologi, li collezionava, la stessa cosa riguarda i soldi che aveva in banca”, ha raccontato il signori Rubicondi.

Morte Rossano Rubicondi: le parole di mamma Rosa

E’ un dolore inspiegabile quello di Claudio e Rosa Rubicondi che, in un venerdì sera come tanti altri, hanno ricevuto la notizia più brutta per un genitore. “Ci hanno chiamato dall’America, ha risposto al telefono mio marito e si batteva le mani sul petto. Io lo guardavo, gli chiedevo cosa fosse successo e lui mi ha detto ‘Rossano non c’è più’. Stavamo guardando Tale e Quale Show, erano le 10 meno un quarto. Non ci credevo, poi sono cominciate tutte le telefonate degli amici. Continuo a non crederci“, ha raccontato mamma Rosa.

Tra le tante telefonate ricevute c’è anche quella di Ivana Trump con cui Rossano aveva sempre mantenuto un ottimo rapporto. “Ci ha chiamati per esprimere intanto il suo dolore, adesso dice che ci spedirà la metà delle ceneri. Ci ha chiesto di tenerne uno parte e le abbiamo detto subito di sì”, ha aggiunto mamma Rosa che, sulle cause della morte di Rossano, ha concluso così – “Abbiamo sentito che è un aneurisma polmonare. Ci hanno detto che aveva una forma tumorale alla pelle, delle macchioline”.





