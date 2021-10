Genitori Samy Youssef/ “In Italia mia seconda famiglia ma ho rifiutato di farmi adottare”

Chi sono i genitori naturali di Samy Youssef?

Era appena un ragazzo di 15 anni quando Samy Youssef ha deciso di lasciare la sua famiglia e venire in Italia. I suoi genitori vivevano con le sorelle nelle campagne d’Egitto in una condizione di povertà quando il giovanissimo Youssef ha deciso di lasciare la sua terra di origine per poter aiutare concretamente la sua famiglia. Il padre del concorrente del Grande Fratello Vip, quando quest’ultimo aveva appena 10 anni, si ammalò e per tale ragione l’allora ragazzino fu costretto a lavorare duramente come carpentiere al posto del genitore. Il assenza dei soldi necessari, fu proprio il padre a garantire con la vita il pagamento del viaggio in mare che permise a Samy di giungere in Italia.

Durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, il modello si è spesso raccontato ai suoi inquilini. A poche settimane dal suo ingresso si confidò con Alex parlando anche del rapporto con i suoi genitori. “Non mi sono mai sentito un figlio, mi sono sempre sentito adulto e responsabile dei miei genitori”, ha confidato al suo nuovo amico.

Genitori Samy Youssef e la sua seconda famiglia in Italia

I genitori di Samy Youssef hanno sofferto molto la povertà ma il ragazzo ha sempre cercato di non far mancare nulla alla sua famiglia. Anche per questo, da quando ha iniziato a guadagnare dei soldi, il modello ha ammesso di mandare periodicamente del denaro ai genitori permettendogli di vivere una vita dignitosa. Grazie al lavoro come modello, Samy è riuscito a mettere da parte i risparmi con i quali ha costruito una casa sia per sé che per la sua famiglia.

Oltre ai genitori naturali che vivono attualmente in Egitto, Samy ha ammesso anche di avere qui in Italia una seconda famiglia. Si tratta delle persone che lo hanno accolto dopo essere arrivato nel nostro Paese e non parlava ancora italiano correttamente: “Ormai li chiamavo babbo e mamma, per me erano dei secondi genitori. Mi hanno dato tutto ciò di cui avevo bisogno da un genitore”, ha raccontato ad Alex. Il modello ha confidato che quando gli è stato chiesto di adottarlo ufficialmente, ha provato un forte senso di colpa nei confronti della sua famiglia naturale e per questo ha rifiutato l’offerta, nonostante la gratitudine ed il forte affetto nei loro confronti.

