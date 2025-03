Chi sono i genitori di Sarah Toscano: “Sempre al mio fianco nelle mie aspirazioni”

Nel corso della sua fortunata carriera, Sarah Toscano è riuscita a contare sull’appoggio di due persone speciali come i suoi genitori. La madre Petra e il padre Marco infatti si sono rivelati fondamentali per la cantante lanciata al successo da Amici, visto che entrambi, da buoni appassionati di musica, hanno sempre sostenuto la ragazza, accompagnandola passo dopo passo nella scalata verso il successo. E proprio riguardo ai genitori Sarah Toscano ha confessato:

Massimo Ranieri: “Infanzia difficile? Non ho mai giocato, a 7 anni già lavoravo”/ “Aiutavo i miei genitori…”

“Entrambi i miei genitori sono appassionati di musica – ha spiegato Sarah – Mio padre ha fatto l’insegnante di pianoforte, mentre mia madre suonava il piano” ha rivelato la cantante. Tanti consigli ben spesi per Sarah Toscano, che ha volutamente sfruttato i pareri dei genitori, che le suggerirono ad esempio di dedicarsi anche allo studio del pianoforte oltre alle lezioni di canto, la vera passione della ragazza che abbiamo visto di recente al Festival di Sanremo.

Benedetta Porcaroli, chi è? Fidanzato Riccardo Scamarcio: "Non perdono i tradimenti"/ "L'amore è tutto"

Genitori Sarah Toscano, la confessione: “Tutti cantavano intorno a me”

La crescita della cantante, che dalla scuola di Amici è arrivata nel giro di pochi mesi al palco dell’Ariston, è sotto gli occhi di tutti e sono in molti ad averlo fatto notare alla stessa Sarah Toscano. L’artista ha ammesso di essere cresciuta in un ambiente familiare dove la musica risuonava praticamente di continuo: “Ho vissuto la mia vita con tutti che cantavano intorno a me: qualunque passione avessi, la mia famiglia mi ha sempre supportato. Se questo non succede, parti purtroppo con un punto in meno” ha detto sui genitori Sarah Toscano.

Perché Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno chiamato Kian il loro figlio?/ Significato e quanto pesa

Del padre di Sarah Toscano sappiamo che nella vita lavora come imprenditore, mentre la madre della ragazza è di origini tedesche, che ovviamente scorrono anche nelle vene della cantante giovanissima, ormai divenuta un’artista amatissima a tutti gli effetti dopo l’esperienza al Festival di Sanremo.