Genitori separati e Coronavirus/ Chi tiene il figlio in caso di rischi per la salute?

Il Coronavirus solleva anche dubbi etici, in particolare quando vi sono di mezzo genitori separati che avanzano timori per la salute propria e quella dei figli legata appunto alla gestione dei figli. Un caso interessante arriva dall’America, raccontato da un lettore di The Conversation, che ha scritto una lettera alla testata, sottoponendo il suo caso.

Si tratta di un uomo di 58 anni con ipertensione, colesterolo alto e pre-diabete, tutte condizioni che potrebbero rendere ben più grave l’infezione da Coronavirus, in caso di contagio. Il tribunale per il divorzio ha disposto l’affidamento a lui, ma un weekend su due deve passarlo con la madre, che però vive in una comunità e si sposta solo con i mezzi pubblici. La stessa ex moglie – scrive il lettore – ha detto che sarebbe stato meglio che il figlio rimanesse con il padre durante la pandemia, ma ora vorrebbe vederlo almeno per qualche ora a settimana.

Il lettore si dice preoccupato per la salute e teme che il tribunale possa disporre queste visite. Al di là di alcune differenze di legge in caso di genitori separati, è evidente che il tema sia molto interessante in tempi di Coronavirus e potrebbe benissimo riguardare anche situazioni di famiglie italiane.

GENITORI SEPARATI E CORONAVIRUS: I DILEMMI ETICI

La risposta da parte dell’esperto del giornale è che la priorità va sempre al bene del figlio, naturalmente però vanno sempre considerate anche le condizioni di salute che potrebbero causare dei rischi, come nel caso di questo padre che ha numerosi fattori che potrebbero implicare problemi in caso di contagio da Coronavirus. Inoltre, anche la salute del figlio potrebbe essere esposta a rischi se vivesse in una comunità e si spostasse con i mezzi pubblici, anche solo per una piccola parte del suo tempo.

Nel caso in questione, la stessa madre aveva inizialmente scelto di non vedere il figlio in base a questi rischi, ma poi ha cambiato idea: bisognerebbe dunque valutare se stia ora mettendo il proprio desiderio di vedere il figlio davanti alla sicurezza e alla salute di tutti. Infine bisogna tenere conto anche della volontà del figlio: desidera a sua volte vedere la madre di persona in queste circostanze così particolari? Sa quali sarebbero i rischi?

Al di là del caso singolo, è evidente che il Coronavirus stia proponendo dilemmi che diventano anche etico-morali, c’è dunque il rischio che numerose situazioni di genitori separati possano finire in tribunale, dove però sappiamo che l’attività è ridotta. Il tema è di conseguenza davvero delicato, bisogna saper compensare con la massima attenzione desideri e volontà da una parte, rischi per la salute dall’altra.



