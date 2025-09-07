Genitori Sinner, chi sono Hanspeter e Siglinde: lavoravano in un rifugio in Val Fiscalina

Chi sono la madre e il padre di Jannik Sinner

Tra i meriti del successo di Jannik Sinner negli ultimi anni non è possibile non citare i genitori del numero uno al mondo. Hanspeter e Siglinde sono i genitori Sinner, la mamma e il papà dei quali ha spesso parlato in passato il fuoriclasse, spendendo parole importanti per la famiglia. Dopo lo storico primo trionfo di uno Slam agli Australian Open:

“Vorrei che tutti avessero dei genitori come quelli che ho avuto io, mi hanno permesso di scegliere quello che volevo, anche da giovane. Non mi hanno mai messo sotto pressione. Auguro a tutti i bambini di avere la libertà che ho avuto io» ha detto il tennista italiano in un discorso che ha commosso tutti e che la dice lunga sul legame tra Jannik Sinner e la sua famiglia.

Genitori Sinner, cosa fanno nella vita

Più volte nel corso degli anni si sono rincorse interviste dei genitori Sinner, anche se Siglinde e Hanspeter non sembrano amare particolarmente i riflettori nonostante seguano sempre il figlio quando possibile. Il papà di Sinner è un ex cuoco, mentre la madre lavorava come cameriera in un rifugio in Val Fiscalina, dove i due si sono conosciuti e innamorati, fino a mettere su famiglia.

E qualche tempo fa Sinner ha anche svelato la promessa fatta ai genitori, che hanno dato a Jannik la possibilità di inseguire il grande sogno di diventare un tennista: “Dissi che se a 23-24 anni non fossi stato tra i primi 200 del mondo probabilmente avrei smesso, perché non avevamo il budget per girare troppo nel circuito”.

