Genitori Stefano Cucchi travolti da pirata della strada/ Ilaria: “Chi sa qualcosa…”

Ilaria Cucchi ha denunciato un fatto increscioso accaduto ai suoi genitori: mamma e papà della sorella di Stefano Cucchi, il tristemente noto geometra morto a seguito di un pestaggio da parte dei carabinieri, sono stati speronati da un’auto pirata. Entrambi sono rimasti feriti, così come ha fatto sapere Ilaria Cucchi, che nel contempo ha chiesto aiuto a chiunque abbia visto qualcosa, visto che l’auto pirata si è scontrata per poi scappare e far perdere le tracce. L’episodio è stato segnalato via Facebook dalla donna, e riguarda un fatto avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì 13 maggio, lungo l’autostrada Roma-Civitavecchia all’altezza di Monte Romano.

“Un grosso veicolo ha urtato l’auto con a bordo i miei genitori provocando un testa coda – scrive Ilaria Cucchi sulla sua pagina social, con tanto di foto in cui si vede un’automobile, forse una station wagon della Opel, ammaccata sul retro ma soprattutto con tutti i finestrini distrutti – sono esplosi tutti i vetri dei finestrini”. Ilaria Cucchi aggiunge e conclude: “I miei genitori sono finiti in ospedale assieme ai due accompagnatori: per fortuna mia madre si è rotta soltanto una spalla e mio padre un ginocchio. Sto cercando di capire le condizioni dei due accompagnatori che sono stati ricoverati in un altro ospedale”.

GENITORI DI STEFANO CUCCHI TRAVOLTI DA AUTO PIRATA: “IL CONDUCENTE E’ SCAPPATO”

Poi la sorella di Stefano Cucchi ha concluso: “Il conducente del veicolo investitore è scappato. La polizia stradale sta indagando ma chiunque abbia visto qualcosa si faccia avanti: non è giusto che la faccia franca”. Come riferisce l’edizione online del Corriere della Sera, Giovanni Cucchi, papà di Stefano e Ilaria è stato dimesso nella notte, mentre la moglie dovrebbe essere ancora ricoverata.

“Mio papà è a casa con noi – ha in seguito confermato la stessa Ilaria Cucchi nei commenti via Facebook – per fortuna solo una contusione al ginocchio. Mia mamma invece è stata trattenuta all’ospedale di Civitavecchia con fratture alla clavicola e a quattro costole”.

