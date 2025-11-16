Chi sono i genitori di Tina Cipollari? Scopriamo tutto su mamma Gina e papà Nando.

Tina Cipollari ha sempre raccontato tutto sulla sua famiglia, che ha un passato piuttosto travagliato. I genitori erano contadini, e le hanno fatto vivere un infanzia semplice ma felice, con loro che lavoravano dalla mattina alla sera. Eppure, mamma Gina non riusciva ad essere felice. Per andare avanti, l’opinionista si è rivolta anche alla fede e pregando Dio ha trovato conforto.

La nota opinionista di Uomini e Donne era molto legata al papà Nando, e quando è scomparso ha provato un dolore immenso. Ecco cosa aveva detto di lui a Verissimo: “Gli somiglio in tante cose, a cominciare dalla schiettezza. Lui era un grande lavoratore, un uomo saggio”, aveva dichiarato Tina Cipollari, “È morto a 97 anni e se c’è una cosa di cui vado fiera è di averlo accudito fino all’ultimo. Mi manca molto ma l’ho salutato senza avere rimorsi: non è bello vantarsi, ma penso di essere stata una buona figlia“.

Genitori Tina Cipollari, la mamma Gina e i sacrifici: “La sera era troppo stanca“

Mamma Gina, invece, non riusciva a trovare la felicità. Del resto lavorava sempre e quando tornava, era troppo stanca per riuscire a dialogare con i suoi figli. “Riusciva ad occuparsi di noi figli e andare anche a lavorare”, racconta Tina Cipollari a Silvia Toffanin, “Lavorava nei campi e non riusciva mai a essere felice”. Una vita dura la loro, senza forze e con grandi sacrifici per andare avanti: “Quando rientrava la sera era stanca, aveva voglia di fare ma le sue energie erano esaurite. Ero consapevole che non poteva dare più di quello che stava dando. Ho sempre cercato di mascherare il dolore attraverso un sorriso, nascondendo dolori e angosce“.

Tina Cipollari è sempre stata accanto ai suoi genitori fino alla fine, e ha curato suo padre proprio come un’infermiera. Purtroppo, ad un certo punto, papà Nando non l’ha riconosciuta più per via della demenza senile, ma è sempre rimasto molto orgoglioso di lei, del suo lavoro e del percorso in tv: “E’ stato uno dei miei primi fan“, conferma l’opinionista.