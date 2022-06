Gennaro Auletto perde le staffe con Carmen Di Pietro/ “Non ti permetto di…”

Gennaro Auletto rimprovera Carmen Di Pietro: “Mi stai offendendo…”

Gennaro Auletto ha fatto perdere le staffe a Carmen Di Pietro. La showgirl nelle scorse ore ha puntato il dito contro il naufrago all’Isola dei Famosi accusandolo di essere un nullafacente: “Su questa isola c’è veramente della gente totalmente inutile…”. Gennaro Auletto è però andato su tutte le furie: “Non ti permetto di utilizzare simili termini…”. Il naufrago si è sentito offeso dalle parole di Carmen Di Pietro che lo aveva definito inutile e ha voluto controbattere: “Vedi di correggerti…Mi stai offendendo dicendo così…Ti ho già detto che ho il pus dentro al piede…Non devi aggredire…”.

Mercedesz Henger ha preso però le difese di Carmen Di Pietro facendo notare a Gennaro che la sua giustificazione non reggeva: “Ci sono tante cose da fare senza usare i piedi…”. Lo scontro tra i due concorrenti è poi proseguito e Carmen Di Pietro in confessionale ha ammesso di essersi sentita delusa da Gennaro: “A me va il sangue al cervello…Si limita a trasportare i cocchi da una parte all’altra, quando qua c’è gente che invece trasporta i tronchi di legno…Gente inutile…”. Il ragazzo si è poi sfogato non facendo mistero di pensare che la lite sia stata inutile: “E’ stata una sca***ta inutile fatta da una persona non ragionevole né intelligente…Potrei essere suo figlio…Mi ha aggredito inutilmente…”. I due si sono poi chiariti anche se in molti si chiedono quanto durerà la tregua.

Il comportamento di Gennaro Auletto sta infastidendo i naufraghi, è l’ultimo arrivato e il gruppo si aspetta molto da lui visto che ha maggiori energie rispetto agli altri. Purtroppo negli ultimi giorni pare che non sia stato bene: una ferita sotto il piede gli impedisce di camminare e trascorre molto del suo tempo a oziare sotto il sole. Nonostante i vari rimproveri il modello non mostra alcun interesse di coinvolgimento nelle varie attività di gruppo, difatti continua ad essere svogliato e a non portare a termine le mansioni che gli vengono affidate. A mostrarsi maggiormente infastiditi dal suo comportamento sono Luca, Mercedesz, Marialaura e Carmen che non esita a far notare al modello la sua scarsa collaborazione. Dopo l’ennesimo rifiuto di dare una mano perché non può muoversi per colpa del piede ferito, Carmen perde le staffe e lo redarguisce duramente: “Trasportare delle bucce di cocco che non pesano niente non ha senso quando c’è gente che fatica a trasportare i tronchi”.

Allo scontro verbale interviene anche l’amico Luca che lo invita a collaborare con maggiore entusiasmo. Gennaro però oltre a non far niente critica anche il lavoro degli altri e appena vede Luca e Marialaura andare a pesca li biasima dicendo che seppure prendessero un pesce non ci farebbero nulla perché a mangiare sarebbero in troppi. Questa volta Carmen non riesce a trattenersi e va su tutte le furie invitando il naufrago a fare lo stesso, difatti cerca di trascinarlo con lei a pescare, ma il modello replica con una battuta poco gradita dalla Di Pietro: “Non mi piace Gennà, ti coinvolgo ma te ne esci sempre con queste battute”. Vista la tensione, Gennaro cerca di acquietare gli animi, prende per mano Carmen e le chiede un bacio affettuoso per farsi perdonare. Gennaro in un momento di tranquillità racconta a Lory gli avvenimenti più importanti della sua vita fino ad elencare tutti i traguardi raggiunti con sacrificio. Pare che con la Del Santo ci sia una buona intesa e quando capita la difende sempre dagli attacchi che riceve dagli altri naufraghi. Gennaro deve cambiare atteggiamento perché nella prossima puntata rischia di essere mandato in nomination dal gruppo. Parere diverso quello espresso dal pubblico, è vero che vorrebbe vedere il giovane più carico di dinamicità, ma è anche vero che lo difende dagli attacchi di Carmen. Gennaro ha diviso a metà il pubblico social che lo tutela in maggioranza dalle critiche della Di Pietro, che invece viene accusata di dare troppi ordini, di lamentarsi perché non più giovane per svolgere alcune mansioni, ma poi nelle prove riesce a tirare fuori energia più del necessario. Gennaro parlando con Estefania che è in nomination, si augura di restare ancora a lungo sull’isola e di raggiungere Playa Sgamatissima il più tardi possibile. Chissà cosa succederà nella puntata di lunedì?











