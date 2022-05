Gennaro Auletto, playboy: dopo Estefania è il turno di Fabrizia Santarelli/ Nuovo flirt all’Isola dei famosi?

L’isola dei famosi 2022, Gennaro Auletto fa strage di cuori in Honduras

La new-entry a L’isola dei famosi 2022, Gennaro Auletto, farebbe a quanto pare strage di cuori. Sin dal giorno suo sbarco a al gioco honduregno, la fascinosa Estefania Bernal, storico flirt honduregno di Roger Balduino, palesa uno spiccato interesse verso il modello campano e volto di popolari brand di alta moda, scatenando così la gelosia del primo. Nel frattempo, a Gennaro si palesa interessata anche Fabrizia Santarelli, ergendo quindi a naufrago più sexy dell’Honduras il napoletano dagli occhi di ghiaccio.

“Ovvio che mi piace è un bellissimo ragazzo -ha dichiarato dal suo canto Estefania, in una confessione rilasciata a L’isola dei famosi 2022-. Certo che però non lo conosco, ora non ho ancora scelto tra lui e Luca Daffré (l’altra new-entry nel gioco, ndr). Poi ricordiamoci che io sono single e che tutto può succedere a L’Isola. Certo che se dovessi fidanzarmi con lui Roger resterebbe colpito sicuro. No che non sarebbe indifferente fidatevi. Però non potrebbe dirmi nulla visto che ha portato anche la sua ex qui. Anche se probabilmente non farebbe nulla di strano, perché dovrebbe fare la vittima per andare in finale“.

E non appena sbarcato a Playa Sgamada nella puntata de L’isola dei famosi 2022 – andata in onda il 23 maggio 2022 su Canale 5- Gennaro sembra aver fatto breccia anche nel cuore di Fabrizia Santarelli.

In una confidenza fatta a Playa Sgamada, Fabrizia Santarelli ha così commentato l’arrivo del sexy Gennaro Auletto: “Sta per arrivare un uomo giovane? Ok allora se è uno di quelli nuovi non li conosco benissimo. Ovviamente sono curiosa di conoscere gente nuova. Loro due li ho visti in Palapa, però non abbiamo parlato. Se mi piace il tatuato o quello non tatuato? Quello senza tatuaggi mi piace. Però adesso devo vederlo bene. Ah ok allora è arrivato proprio lui!”. E ancora: “Per fortuna è arrivato lui, ha portato un sacco di sole e di felicità. Certo, sono contenta che sia arrivato lui. Sì Ilary sono felice che ci sia anche lui, adesso lo consocerò meglio. In Palapa nemmeno ci eravamo presentati”.

