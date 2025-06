Tutto su Gennaro Desiderio: la carriera

Tra gli ospiti della terza ed ultima serata de “Il Volo tutti per uno – Viaggio nel tempo” spicca anche Gennaro Desiderio, violinista di fama mondiale che, con il suo violino, insieme al fratello Aniello, chitarrista classico, ha girato il mondo incantando tutti. Napoletano, Gennaro è cresciuto con la passione per la musica che ha ereditato dalla sua famiglia. Esattamente come il fratello Aniello, ha cominciato la propria carriera suonando la chitarra classica per poi lasciarsi travolgere dalla bellezza del suono del violino.

Quello di Deisderio per il violino è un amore grande e viscerale che lo porta a collaborare con i grandi artisti della musica italiana, in primis Ennio Morricone ma anche con cantautori del calibro di Lucio Dalla, Francesco De Gregori e tanti altri. Il suo violino, tuttavia, ha deliziato anche i concerti più moderni come quello del Radio Italia Live 2024.

La vita privata di Gennaro Desiderio

La musica non è l’unico amore di Gennaro Desiderio che, nella sua vita privata, vive due grandi amori: quello per la moglie e quello per la sua bambina a cui dedica tutto il suo tempo libero come documenta anche sul suo profilo Instagram. Pur pubblicando soprattutto contenuti di lavoro, sono diverse le foto in cui il musicista esprime tutto il suo amore per la sua famiglia di cui, recentemente, è entrato a far parte anche un amico a quattro zampe.

E’ un amore incondizionato quello che il violinista prova per la sua bambina il cui arrivo, come sottolinea lui stesso, ha cambiato totalmente tutta la sua vita. “E questo, il tuo sorriso ciò che dona forza ad ogni momento, anche quelli peggiori”, si legge nella didascalia di una dolce foto della figlia.

