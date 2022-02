Gennaro Esposito, chi è?/ Chef e marito di Ivana D’Antonio: “Una vita in salita”

Gennaro Esposito è il protagonista della nuova puntata dei Soliti Ignoti. Il celebre chef napoletano è dunque l’ospite del game show condotto da Amadeus del preserale di Rai 1 e cercherà di indovinare il parente misterioso in modo da aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Gennaro Esposito è uno dei volti più noti tra gli chef del mondo della ristorazione e della TV. Tante le sue apparizioni sul piccolo schermo, tra cui: La prova del cuoco, MasterChef Italia e MasterChef Junior oltre a programmi come Cuochi d’Italia o Piatto Ricco.

Matteo Ranieri, stoccata a Sophie Codegoni a Uomini e Donne/ "Una così..."

Gennaro è stato uno degli allievi di Gianfranco Vissani e si è poi trasferito in Francia dove ha lavorato in alcune delle più importanti cucine del Paese. Tornato in Italia, ha poi aperto il suo primo ristorante, dando inizio ufficialmente alla sua carriera da chef.

Gennaro Esposito, moglie e figli: i dettagli sulla vita privata

In un’intervista rilasciata a davidericciardiello.com, Gennaro Esposito ha raccontato come ha deciso di intraprendere questa carriera: “All’epoca sceglievano tutti ragioneria per puntare a un posto fisso, ma non mi sono mai piaciute le strade facili, volevo e voglio mettermi costantemente alla prova con le sfide più ardite. Il cuoco in quegli anni era un lavoro poco stimato, ma era esattamente quello che cercavo, una vita non facile, per dimostrare il mio valore senza alcun tipo di scorciatoia.” ha ammesso. Per quanto riguarda la vita privata, lo chef Gennaro Esposito è sposato con Ivana D’Antonio dalla quale ha avuto due figli: Filippo e Isabella.

Ero in guerra ma non lo sapevo, Rai 1/ La trama del film sull'omicidio di Pierluigi Torregiani

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge e il siparietto hot con Barù, Jessica sotto shock/ "Non è come sembra"

© RIPRODUZIONE RISERVATA