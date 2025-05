Annalisa Minetti ha affrontato una dolorosa separazione nel corso della sua vita, quella dall’ex marito Gennaro Esposito. Cosa è successo fra loro due e perché hanno deciso di interrompere il loro rapporto? Fino al 2008 la cantante e atleta paralimpica è stata sposata con Gennaro Esposito ma dopo una lunga storia d’amore e un matrimonio felice, i due sono entrati profondamente in crisi. Come aveva rivelato a Diva e Donna la decisione di separarsi è stata molto sofferta.

Prima di dividersi, entrambi si sono presi un lungo periodo di riflessione, valutando con calma se fosse necessario separare definitivamente le loro vite per via del figlio Fabio, il quale è nato durante il loro matrimonio. “Non vorremmo che Fabio subisca traumi per una scelta affrettata“, aveva dichiarato. Intervistata da Vanity Fair si era lasciata andare a confessioni molto pesanti, come ad esempio il fatto che il marito Gennaro Esposito non la stimava più come prima. La cantante aveva spiegato di aver paura che tra di loro si fosse rotto qualcosa per sempre senza dimenticare però di aver voglia di ricostruire la sua famiglia.

Gennaro Esposito, dopo la separazione Annalisa Minetti si è risposata

A quanto pare le intenzioni dell’ex marito Gennaro Esposito non erano le stesse: “È come se stessimo aspettando che l’amore si spenga del tutto da solo“, aveva detto, e poco dopo è arrivata la notizia della separazione ufficiale. Appena dopo, Annalisa Minetti si è sposata con Michele Panzarino, famoso fisioterapista e ricercatore universitario. Le nozze sono avvenute nel 2016 e in seguito è nata la piccola Elena Francesca. Anche se apparentemente si trattava di una relazione di idilliaca, anche con lui il rapporto è giunto al termine prima del previsto.

Anche se non sono mai usciti i veri motivi di questa separazione, Annalisa Minetti ha semplicemente dichiarato di essersi accorta di non essere più felice come prima, e di conseguenza ha voluto scegliere per la felicità di entrambi decidendo di prendere una strada diversa. Da Silvia Toffanin a Verissimo aveva inoltre spiegato di essersi accorta di aver fatto più da mamma che da moglie nei confronti di Panzarino, di conseguenza è stata persa quella che era la complicità che teneva vivo un rapporto.