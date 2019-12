Gennaro Gattuso conferenza stampa/ Diretta streaming video della presentazione nuovo allenatore del Napoli

PRESENTAZIONE DI GENNARO GATTUSO: LA CONFERENZA STAMPA DEL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI

Gennaro Gattuso, alle ore 18.00 la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Napoli: come vi abbiamo raccontato, Ringhio sostituirà l’esonerato Carlo Ancelotti. Reduce dall’avventura sulla panchina del Milan, il tecnico calabrese è chiamato a invertire la rotta partenopea: Lorenzo Insigne e compagni non vincono in campionato da ormai sette gare ed il sogno scudetto è sfumato con largo anticipo. Ma non è tutto da buttare: gli azzurri hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Champions League e sono in corsa in Coppa Italia. Gattuso è arrivato a Castelvolturno alle 12.28 ed è pronto a presentarsi ai suoi nuovi tifosi: in programma anche l’intervento del presidente Aurelio De Laurentiis, che lo ha scelto per dare una svolta alla stagione napoletana. Ringhio porterà con sé i suoi uomini di fiducia: nello staff tecnico resterà soltanto Alessandro Nista, preparatore dei portieri. Nel primo pomeriggio l’ex centrocampista dirigerà il suo allenamento da tecnico partenopeo e c’è grande entusiasmo tra i tifosi per il nuovo corso, che potrebbe portare serenità dopo un periodo tra alti (pochi) e bassi (tanti).

GENNARO GATTUSO, LO “RACCOMANDA” GIAN PIERO GASPERINI

Accostato alle panchine di Torino e Fiorentina, Gennaro Gattuso ha deciso di rimettersi in gioco con il Napoli. Gli azzurri vantano una delle rose migliori del campionato, ma non sono riusciti a ottenere continuità di risultati. E negli ultimi tempi il rapporto tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis è deteriorato esponenzialmente: già al termine della scorsa stagione qualcosa si era rotto nella valutazione finale. E non sono mancate indiscrezioni che hanno destabilizzato l’ambiente: il patron partenopeo infatti già tra marzo e aprile chiedeva informazioni sulla situazione di altri tecnici, a partire da Gian Piero Gasperini. Al suo posto arriva un suo fedelissimo, quel Gennaro Gattuso che in passato aveva ammesso di fare affidamento sui consigli del tecnico di Reggiolo nei momenti di difficoltà: «Nei momenti di difficoltà è stato uno di quelli a cui mi sono appoggiato. Ho cominciato ad allenare 5 anni e mezzo fa, nei momenti difficili l’ho sempre chiamato, con lui ho sempre avuto un grandissimo rapporto. E’ uno dei primi che chiamo, fa questo lavoro da tanto, ha vinto tanto, è giusto ascoltare chi ne sa più di te avendo maggiore esperienza», le sue parole riportate da Tutto Napoli.

COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING LA CONFERENZA STAMPA DI GENNARO GATTUSO?

Anche il sito e i profili social ufficiali del Napoli certamente seguiranno la conferenza stampa e saranno punti di riferimento per le prime parole di Gattuso come allenatore del Napoli.



