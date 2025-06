GENNARO GATTUSO È IL NUOVO CT DELL’ITALIA, L’ANNUNCIO

Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico dell’Italia. La notizia era nell’aria, sopratutto dopo l’annuncio del capo-delegazione Gianluigi Buffon che aveva definito “la scelta migliore” quella dell’ex centrocampista del Milan.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, attraverso una nota sul proprio sito, ha annunciato oltre all’ufficialità dell’incarico anche il giorno della presentazione ovvero giovedì 19 giugno alle ore 11:00 presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma.

A parlare di Gattuso è stato anche Gabriele Gravina, Presidente della FIGC : “È un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale”.

Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico dell’Italia: si tratta del decimo commissario italiano diverso dagli anni 2000, considerando anche Luigi Di Biagio che fu ad interim per due partite nel 2018. Gli altri nomi sono Giovanni Trapattoni, Marcello Lippi (due mandati), Roberto Donadoni, Cesare Prandelli, Antonio Conte, Gian Piero Ventura, Roberto Mancini e Luciano Spalletti.

Da calciatore, Gennaro Gattuso ha disputato 14 partite nella Nazionale Under 18, 18 gettoni con l’Under 21, tre match con l’Italia Olimpica e 73 con la Nazionale maggiore, riuscendo a segnare un gol in occasione dell’amichevole contro l’Inghilterra nel 2000 disputata a Torino.

Il suo successo più grande è stato naturalmente il Mondiale vinto nel 2006 dove ha sempre giocato, a parte il primo match contro il Ghana. Le altre manifestazioni importanti a cui prese parte sono i Mondiali 2002 e 2010 più gli Europei 2004 e 2008.