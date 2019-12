Gennaro Gattuso nuovo allenatore Napoli: oggi la firma/ Esonerato Ancelotti

Tutto come previsto: il Napoli ha esonerato Carlo Ancelotti e a breve accoglierà Gennaro Gattuso. Nonostante la compagine partenopea abbia avuto la meglio sul Genk con il risultato di quattro reti a zero, centrando la conseguente qualificazione agli ottavi di Champions League (terza volta nella storia che succede per gli azzurri), la dirigenza ha deciso di sollevare dal suo incarico il tecnico di Reggiolo: “La Societa Sportiva Calcio Napoli – si legge su un breve comunicato diffuso subito dopo la partita – ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti”. Stando a quanto scrive Repubblica, si tratta formalmente di un esonero che nel giro di poche ore potrebbe trasformarsi in una risoluzione consensuale, di modo che il Napoli non debba continuare a pagare lo stipendio al buon Carletto.

GENNARO GATTUSO NUOVO ALLENATORE NAPOLI: ANCELOTTI AL’ARSENAL

Del resto pare che quest’ultimo sia di fatto già in parola con l’Arsenal, che un paio di settimane fa ha esonerato Emery affidando la panchina a Ljunberg, e di conseguenza si attende solo l’ufficialità affinchè la questione sia chiusa. Per chiudere definitivamente il cerchio mancherà però l’ultimo tassello, Gennaro Gattuso a Napoli. L’ex tecnico del Milan ha trovato l’accordo con De Laurentiis da qualche giorno a questa parte, un contratto fino al 30 giugno del 2021, praticamente di un anno e mezzo, con ingaggio da 2.6 milioni di euro netti a stagione più maxi premio finale in caso di qualifica alla prossima Champions League. Ringhio è atteso stamane a Napoli poi nel pomeriggio dovrebbe dirigere il primo allenamento in quel di Castel Volturno. ADL avrebbe preferito un contratto semestrale, ma Gattuso ha comunque fatto capire che nel caso in cui il semestre dovesse mettersi male, a fine campionato farà le valigie. La trattativa fra il Napoli e l’ex rossonero è decollata a inizio settimana, indicativamente subito dopo il pareggio con l’Udinese, ma prima, lo stesso Ringhio, aveva avvisato Ancelotti: i due sono amici da una vita, glielo doveva.

