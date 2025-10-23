Tutto su Gennaro Genny Cesarano, il 17enne ucciso dalla camorra omaggiato nella fiction Noi del Rione Sanità.

Noi del Rione Sanità, la nuova fiction di Raiuno che debutta oggi 23 ottobre 2025, racconta non solo la storia toccante di don Antonio Loffredo, il parroco che, con il suo coraggio e le sue iniziative per i giovani ha cambiato il volto del rione sanità, ma rappresenta anche un omaggio a Gennaro Cesarano, chiamato da tutti Genny e che è stato una vittima innocente della camorra. Tutto accadde nella notte del 6 settembre 2015 quando Genny viene ucciso da due colpi di arma da fuoco.

Inizialmente, gli inquirenti pensano ad un regolamento di conti tra bande appartenenti alla camorra ma tale ipotesi viene esclusa a gran voce dalla famiglia e dagli amici di Genny che difendono la sua innocenza e la sua estraneità a qualsiasi attività criminale. Dopo varie indagini, fu stabilito che Genny fu una vittima innocente di un regolamento di conti tra bande rivali che cominciarono a sparare all’impazzata colpendo anche Genny.

Gennaro Genny Cesarano e il ricordo del rione Sanità di Napoli

Dall’omicidio di Gennaro Genny Cesarano sono trascorsi dieci anni e nel rione Sanità di Napoli il ricordo del 17enne, vittima innocente della camorra, è sempre vivo. Nel quartiere c’è una scultura che ricorda Genny e il diritto di tutti di giocare senza rischiare la vita. La scultura è anche un invito a giocare contro chi, quella terribile notte, ha spezzato per sempre i sogni di Genny.

Con l’arte e lo sport, non mancano mai manifestazioni ed eventi organizzati per ricordare la memoria di Genny. Tante, anche, le manifestazioni per dire basta alla camorra e, nel 2019, in occasione di una delle tante manifestazioni, Antonio, il papà di Genny, ha sottolineato come, dalla morte del figlio, “non è cambiato nulla”.

