Gennaro Guazzo, com’è oggi?/ Il bimbo di Troppo Napoletano ha 15 anni

Gennaro Guazzo torna in televisione stasera con Troppo Napoletano, ma com’è oggi? Il bimbo prodigio del film con Serena Rossi ha 15 anni e sta spopolando sui social network, ormai lontano dal cinema da ben tre anni. L’ultima uscita in sala infatti risale al 2017 con “Caccia al tesoro”. Quando era ancora un bambino fu scoperto da Alessandro Siani che lo lanciò per la sua comicità nel film “Si accettano miracoli“. Dopo alcuni anni alla ribalta però improvvisamente, come spesso capita nel mondo del cinema, la sua stella si è eclissata e il ragazzo, reo del grande successo di alcuni film, si è conquistato una bella fetta di utenti sul pubblico. Si è raccontato per quello che è un 15enne come gli altri che vive e affronta incertezze, sorrisi e dolori di un’età davvero molto particolare e per questo bellissima.

Gennaro Guazzo, cosa fa oggi?

Gennaro Guazzo ha festeggiato 15 anni il 23 aprile e lo ha fatto chiuso in casa come tutti per il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Durante la quarantena ha deciso di intrattenere il suo pubblico con battute e simpatia, ma ha voluto anche raccontare la sua vita privata, il momento complicatissimo che sta affrontando l’Italia e come lo sta vivendo lui in prima persona. In Troppo Napoletano aveva stupito tutti, dimostrandosi per la sua età molto bravo a sostenere il confronto con la macchina da presa. Stasera avremo modo di rivederlo, in attesa che magari si possa prefigurare per lui la possibilità di avere una nuova occasione con il mondo dello spettacolo che spera di tornare prima possibile a viaggiare come ha sempre fatto.



