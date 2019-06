Gennaro Lillio/ Cosa accadrà con Francesca De André? (Finale Grande Fratello)

Gennaro Lillio è riuscito finalmente a vivere il suo Grande Fratello 2019 e la notizia dei vari scoppi di passione con Francesca De Andrè ha subito fatto il giro delle testate di gossip. La notte è diventata bollente fra i due concorrenti, tanto che durante le ore in cui la diretta è oscurata al pubblico, fra i due è accaduto qualcosa di più di un semplice bacio. Non c’è più nessun motivo per nascondersi a quanto pare, visto che durante l’ultima puntata si è discusso proprio del fatto che fra i due fosse già accaduto qualcosa sotto le coperte. Non tutto è andato però come il previsto, dato che gli ultimi giorni di reality sembrano aver colpito duramente tanti gieffini. Le lacrime sono spuntate anche sul viso di Gennaro, che finora si è mostrato più che forte, sempre solare e quasi mai arrabbiato. “Piangi”, gli dice Francesca mentre lo abbraccia e lo bacia, dandogli anche la possibilità di nascondere il volto rigato. Possiamo sentire solo la sofferenza del concorrente, che poco prima aveva vissuto con lei tutti i momenti salienti del suo percorso nella Casa. Clicca qui per guardare il video di Gennaro Lillio.

Gennaro Lillio, Finale Grande Fratello: cosa accadrà fuori dalla casa?

Anche Gennaro Lillio, così come Erica Piamonte, ha qualche difficoltà ad immaginare la sua vita fuori dal Grande Fratello 2019. Prima che partecipasse al reality, qualcuno lo aveva messo in guardia su quanto sarebbe accaduto negli ultimi giorni in Casa. In passato infatti abbiamo visto più volte i concorrenti crollare all’improvviso, a causa dell’incertezza di ciò che li avrebbe attesi al di là della porta rossa. Gennaro ha vissuto questo momento negli ultimi giorni, quando ha confidato a bordo piscina a Francesca De Andrè di essere più che altro curioso di scoprire come è cambiata la sua vita e come sarà il suo futuro. Forse fra le parole non dette c’è anche il voler scoprire come potrà evolvere la sua love story con Francesca, che di contro è convinta che gli spettatori abbiano speso solo parole belle nei suoi confronti. La ragazza non ci ha visto lontano e se non consideriamo il legame che ha creato con il napoletano, possiamo dire che Lillio ha colpito in positivo gli spettatori del reality. Purtroppo la presenza di Francesca al suo fianco ha contribuito a rendere negativa l’opinione generale del pubblico, che proprio per questo potrebbe decidere di non premiare Gennaro con la vittoria finale. Clicca qui per rivedere il video di Gennaro Lillio.

