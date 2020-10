Gennaro Lillio e Ema Kovac fidanzati/ Video: “Incontri milioni di persone ma solo..”

Non è che serviva la sfera di cristallo per capirlo, ma alla fine Gennaro Lillio ed Ema Kovac sono venuti allo scoperto con un video ufficiale in cui si mostrano sorridenti e felici svelando al mondo intero i loro sentimenti. I due sono ufficialmente fidanzati e le immagini del video confermano anche i rumors che ormai circolano da mesi sin da quando si rumoreggiava di un avvicinamento pericoloso durante Pechino Express quasi due anni fa. Sicuramente i due non si saranno messi insieme all’epoca ma man mano a loro amicizia si è trasformata in altro. Lui stesso ai microfoni del digital space ViaRadio di RTL 102.5 ai microfoni di Francesco Fredella aveva smentito la loro relazione ma adesso, a distanza di qualche mese, ecco il video che spiazza tutti.

Gennaro Lillio e Ema Kovac fidanzati, un video ufficializza la loro storia d’amore

Inutile dire che Gennaro Lillio ed Ema Kovac hanno pubblicato il video che mette insieme alcuni loro momenti clou di una storia che non hanno voluto sbandierare fino a ieri sera. Il bel gieffino napoletano ha postato il video scrivendo: “Non abbiamo mai esposto più di tanto la nostra storia , per non strumentalizzarla e per non darla in pasto a tutti. Quando qualcosa “è” non hai bisogno di metterlo in mostra”. Proprio quest’estate i due erano stati beccati insieme dai curiosi dei social che avevano notato le stesse location sui loro profili e adesso l’annuncio ufficiale con le stelle immagini dei loro momenti insieme. Cosa riveleranno adesso sulla loro storia d’amore?



