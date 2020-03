Gennaro Lillio e Ema Kovac stanno insieme?/ Quarantena romantica dopo Pechino Express

A Pechino Express è nato un amore tra Gennaro Lillio e Ema Kovac? E’ ciò che si pensa sbirciando le Instagram Stories di Ema Kovac, modella croata nonché ex Madre Natura di Ciao Darwin. I due non hanno ancora dato alcun annuncio in merito, ma tra loro sembra esserci una certa sintonia dopo l’esperienza condivisa a Pechino Express. Proprio grazie al game adventure di casa Rai, i due hanno scoperto una certa sintonia e adesso, in quarantena, sembrano volerla consolidare. Sono diversi i filmati che li vedono insieme, sempre pronti a ridere e scherzare nonostante l’isolamento forzato per via dell’emergenza coronavirus. Stando alle direttive del Governo, che impediscono di spostarsi liberamente, se non per motivi seri e validi, viene da pensare che la bella Ema Kovac si sia rifugiata a casa di Gennaro Lillio perché tra i due è nata una vera e propria relazione. Gennaro Lillio, dopo la fine della brevissima storia d’amore con Francesca De Andrè, ha deciso finalmente di guardare al futuro e con Ema Kovac sembra aver fatto un bel balzo in avanti.



