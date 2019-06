Gennaro Lillio e Francesca De André/ “Appena usciti dal GF? Abbiamo fatto l’amore!”

Gennaro Lillio e Francesca De André proseguono la loro storia d’amore in perfetta sintonia. La coppia, dopo essere uscita dalla Casa del Grande Fratello 2019, ha deciso di abbandonarsi definitivamente alla passione, facendo l’amore in una camera d’albergo, così come ha raccontato lo stesso modello partenopeo. Durante il giochino “Obbligo o verità” del sito ufficiale del reality, lui ha dovuto rispondere ad alcune domande un po’ “scomode”, tra cui la prima notte con la sua fidanzata. “Cosa ho fatto appena sono uscito dalla casa? Oddio, non si può dire. Ok, ho fatto l’amore con Francesca in una stanza d’hotel”. La De Andrè al suo fianco e visibilmente in imbarazzo, si è messa a ridere: “Non è vero che ero in hotel. Io in realtà ero ‘a casa mia, a casa mia…’”, prendendosi in giro da sola per via del famoso “tormentone” messo in piedi dopo aver visto le prime foto che ritraevano il suo ex in compagnia di un’altra donna nei pressi della sua abitazione.

Gennaro e Francesca, ecco cosa hanno fatto appena usciti dal Grande Fratello

Dopo essere usciti dalla Casa del Grande Fratello 2019, Gennaro Lillio e Francesca De Andrè sono veramente inseparabili. “Qual è – gli hanno chiesto sempre durante il gioco di Obbligo o verità – la miglior vendetta per un ex che ci ha fatto soffrire?”. “Ragazzi – queste le sue parole –, direi l’indifferenza? Se si chiama ‘ex’ un motivo ci sarà!”. Il riferimento è indubbiamente a Giorgio Tambellini, suo ex fidanzato che l’ha tradita mentre lei era nella Casa. E così, tra un’imitazione di Taylor Mega, una gara di flessioni sulle braccia, un duetto non preparato e un bacio da film Disney, la coppia nata durante il GF si è confidata con il pubblico web con estrema autoironia e senza evitare anche le domande più scomode. A questo punto, vista la loro presenza anche tramite social, siamo sicuri che Francesca e Gennaro, non lasceranno gli estimatori senza news nel corso di questa bollente estate ed anzi, li “porteranno” in giro con loro per aggiornarli pure sulla loro storia d’amore appena iniziata.

