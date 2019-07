Gennaro Lillio e Francesca De Andrè/ La dedica romantica: “La vita ti deve ancora…”

Gennaro Lillio e Francesca De Andrè sono sempre più uniti e innamorati. Da quando sono usciti dalla Casa del Grande Fratello 16, hanno deciso di viversi al 100%, mettendo da parte pettegolezzi e insinuazioni. Nelle ultime ore, il modello partenopeo, ha scritto una dedica sdolcinata per la sua fidanzata. “A te che non ti arrendi mai, perché sai che la vita ti deve ancora un sogno!”, queste le sue parole. La nipote di Faber, ha apprezzato la dedica tanto da commentare con un cuore. Proprio di recente l’ex gieffino, ha dovuto fare chiarezza sulle dichiarazioni rilasciate alla stampa, in merito ad una possibile arrabbiatura di sua madre nei confronti dell’attuale fidanzata. “Cari amici, vi annuncio che da oggi vi informerò sulle mie attività attraverso i miei canali social dato che negli ultimi tempi ho rilasciato svariate interviste che, purtroppo, non sono state riportate fedelmente dalle testate giornalistiche”, ha scritto su Instagram.

Gennaro Lillio e Francesca De Andrè, messaggi inaspettati e dediche d’amore

Gennaro ha poi proseguito il suo sfogo online: “Solo alcune che ringrazio sono state super professionali mentre altre che non menziono hanno riportato solo il 50% delle mie parole mentre l’altro 50% è stato da loro aggiunto a mia insaputa”, ha ribadito il modello. E poi ancora: “Non è assolutamente vera la circostanza che mia madre si sia opposta alla mia relazione amorosa con Francesca De André”. Nelle ultime ore poi, sempre Lillio aveva lasciato un messaggio molto riflessivo: “La gente non riesce a vedere che cosa ti sta passando nel cervello, la cosa migliore per farsi capire è dirglielo”. E prontamente, anche in questo caso la risposta di Francesca De Andrè non si è fatta attendere: “Teng’ nu caratter e m…, sì, ma si me saj piglià, te rong’ l’anima e pur o’ cor!”. I due ex gieffini avranno avuto una discussione? Qualunque cosa sia accaduta, ormai è solo un ricordo e la loro preziosa intesa è stata immediatamente ritrovata.





