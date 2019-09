Gennaro Lillio e Francesca De Andrè/ La verità sulla loro rottura a Pomeriggio 5

La storia d’amore, ormai finita, tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè è al centro della prima puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso torna a far compagnia ai telespettatori di canale 5 facendo il punto sulla relazione tra il modello napoletano e la figlia di Cristiano De Andrè che, dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello 2019 ed essere stati travolti dalla passione, si sono detti addio dopo pochi mesi. Gennaro ha rivelato di aver scelto di allontanarsi da Francesca a causa di incompatibilità caratteriali, ma sarà vero? Barbara D’Urso è pronta a raccogliere le dichiarazioni non solo di Gennaro Lillio, ma soprattutto della stessa Francesca De Andrè che, nelle scorse ore ha ricevuto anche una lettera d’amore da parte dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini.

Gennaro Lillio e Francesca De Andrè a Pomeriggio 5: lei annuncia il ritorno con Giorgio Tambellini?

Le strade di Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si sono ormai separate. Il napoletano è attualmente single, nonostante il recente incontro con Martina Nasoni, ed è concentrato sulla propria carriera. Francesca De Andrè, invece, è tornata al centro del gossip per alcuni rumors che la vorrebbero nuovamente vicina a Giorgio Tambellini. Barbara D’Urso è così pronta a raccontare tutta la verità sul presunto ritorno di fiamma tra i due. Nel frattempo, la nipote di Fabrizio De Andrè è scomparsa dai social. Il suo ultimo post su Instagram risale allo scorso 20 agosto quando scriveva: “L’amore non chiede. Dona. Non è orgoglioso. Perdona. Non scappa. Cerca. Vuole l’errore. Non è perfezione.

È crescere”. Francesca, dunque, avrà perdonato davvero Giorgio Tambellini?

