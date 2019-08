Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si sono lasciati/ La conferma e il “segui” all’ex

Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si sono lasciati. Qualche giorno fa, c’era stato un “botta e risposta” tramite una canzone di Ultimo, dopo un precedente messaggio molto chiaro del modello campano. “Purtroppo, quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti, come qualsiasi altra forma di mancanza sulla tua persona, forse sì… è meglio il silenzio. Fiero di me e fiero della mia persona, vado avanti sempre a testa alta! I miei valori non li cambierò mai! Grazie mamma!”, aveva scritto l’ex protagonista del Grande Fratello 16. In queste ore, è arrivata la conferma ufficiale: “Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è giunta ormai al capolinea, ho preso questa decisione una settimana fa e ad oggi i fatti dimostrano di aver fatto la scelta giusta. Non ci sono mai stati calcoli e strategie ma solo amore che per me va al pari passo con il “Rispetto”! C’ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone Ma i proverbi insegnano “Che chi nasce quadro non muore tondo”.

Gennaro Lillio, unisce al suo messaggio quel preciso proverbio proprio perché Francesca De Andrè, ha cominciato anche a seguire su Instagram, il suo ex Giorgio Tambellini. Il toscano infatti, durante la sua permanenza al GF, oltre a tradirla, non si era dimostrato particolarmente presente e “lucido”, tanto da potere mettere in piedi una discussione sana tra di loro. Al messaggio del campano, pronta la replica di Francesca: “E bada Pinocchio, non fidarti mai troppo di chi sembra buono e ricordati che c’è sempre qualcosa di buono in chi ti sembra cattivo…”. In sintesi, i due ex gieffini si “accusano” a vicenda. Lui parla di “aggressioni” (non sappiamo se solo verbali o anche fisiche) e insulti, lei invece, lo mostra come un “finto buono”. Quale sarà la verità in tutta questa particolare storia? Se ricordate bene, la De Andrè e Lillio, avevano avuto uno scontro fortissimo anche durante la loro permanenza nella Casa. La nipote di Faber infatti, lo aveva riempito di insulti apostrofandolo nei modi peggiori.

