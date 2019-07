Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati?/ “L’amore è un’altra cosa…”

Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati? La coppia, nata nella casa del Grande Fratello 16, sta vivendo un momento di crisi dopo la passione che l’ha travolta? A preoccupare i fans è un amaro sfogo di Gennaro che, su Instagram, ha tirato fuori la propria deusione, ma dovuta a cosa? Chi ha seguito la storia di Gennaro e Francesca ha immediatamente pensato ad una discussione tra i due. Anche all’interno della casa, infatti, non sono mancati i momenti di tensione durante i quali la De Andrè si è spesso lasciata andare a parole forti nei confronti del napoetano. Più volte, i due sono stati sul punto di allontanarsi definitivamente, ma alla fine, l’attrazione e l’affetto hanno avuto la meglio. Accadrà lo stesso anche stavolta? Una domanda a cui è difficile rispondere anche perchè non si sa con certezza se le parole di Gennaro siano riferite proprio alla storia con la De Andrè.

Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati? Lo sfogo del napoletano

Con una storia pubblicata su Instagram, Gennaro Lillio ha allarmato tutti i fans, timorosi che la relazione con Francesca De Andrè sia già giunta al capolinea. Gennaro ha prima scritto una frase pronunciata da Sophia Loren, ovvero “Si può voler bene a tante persone. Ma l’amore, l’ammor è n’ata cos!”. Poi, si è lasciato andare descrivendo ciò che, per lui, è il vero amore: “Capirsi, complicità, trattarsi bene, trattarsi con educazione, coccolarsi, modi, rispettarsi e rispettare. Rispetto, rispetto, rispetto!”. Francesca, invece, non ha risposto alle paroe di Gennaro. In compenso, ha pubblicato lo screenshot di una risposta che Guido, il fratello di Gennaro, ha dato ai suoi followers che gli hanno chiesto di organizzare un’uscita a 4 con la propria fidanzata, Gennaro e Francesca. La De Andrè si è mostrata subito disponibile: quello di Lillio, dunque, sarà stato solo uno sfogo del momento?

