Gennaro Lillio e Francesca De André, vacanza a Capri/ Baci e passione in barca, poi..

C’è chi credeva fosse tutta una montatura e chi, invece, che una volta lasciata la Casa del Grande Fratello, la loro storia sarebbe finita in pochi giorni. Invece Francesca De André e Gennaro Lillio stanno mostrando ben altro. La loro relazione continua e nel migliore dei modi. E non sono soltanto le dediche d’amore che si scambiano sui social a confermarlo. Nelle ultime ore, Francesca e Gennaro hanno postato numerose stories sui propri profili Instagram, mostrando di essere in vacanza in una location da sogno: Capri. “Dall’interno di una cartolina” ha sottolineato l’ex gieffina, mostrando il panorama mozzafiato che si stagli di fronte alla loro camera. La giornata è poi proseguita con un giro in barca all’ombra dei Faraglioni e con una cena tra amici, tra risate e grande divertimento.

Francesca De André e Gennaro Lillio, passione a Capri

Francesca De André e Gennaro Lillio sono a Capri, dove stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza. Si tratta della prima da fidanzati, la prima trascorsa insieme. E non mancano nelle immagini postate momenti romantici, fatti di baci appassionati e sguardi complici. E se ora si godono la spensieratezza di questi momenti, presto potrebbero arrivarne di più difficili. Il gossip li vuole infatti tra i possibili partecipanti della seconda edizione di Temptation Island Vip, che prenderà il via a settembre. Interrogata sul rumor che li vedrebbe tra le potenziali coppie del docu-reality, a Radio Radio Francesca De André ha replicato, accendendo ulteriormente il gossip con queste parole: “Lascio la suspense. Non mi è stato proposto nulla per ora”.

