Gennaro Lillio e la rottura con Francesca De Andrè/ “Ecco perché ci siamo lasciati”

A distanza di alcune settimane Gennaro Lillio ha finalmente svuotato il sacco sui motivi che l’hanno spinto a chiudere la storia d’amore con Francesca De Andrè. La coppia, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, ha monopolizzato i media e la stampa di gossip per settimana sia durante la loro esperienza all’interno della casa che una volta usciti. La De Andrè, infatti, indecisa per via della sua relazione con Giorgio Tambellini non si lasciava andare, ma quando ha scoperto il tradimento del compagno in diretta si è lasciata andare trovando in Gennaro una spalla amica e non solo. Così, man mano i due si sono sempre più avvicinati diventando dapprima amici e poi complici.

Gennaro Lillio e Francesca De Andrè: “siamo diversi”

All’interno della casa il rapporto tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè è cominciato a crescere nonostante i dubbi della figlia di Cristiano De Andrè, ma alla fine è scattato il bacio. Una volta usciti dalla casa la coppia ha proseguito per diverso tempo fino alla decisione di separarsi. Dopo pochi mesi d’amore, infatti, i due si sono lasciati con il personal trainer che ha ufficializzato la sua decisione con una Instagram Stories. Poi niente di più fino ad oggi quando Gennaro ha deciso per la prima volta di parlare spiegando quali sono i reali motivi per cui lui e Francesca hanno deciso di dirsi addio. “Il vero motivo? Semplicemente siamo due persone con obiettivi diversi e abbiamo delle esigenze diverse. Non parlando lo stesso linguaggio, abbiamo scelto di dividere le nostre strade. Non sono riuscito a colmare quelle differenze che erano emerse tra noi” ha detto l’ex di Lory Del Santo.

Gennaro Lillio, dopo Francesca De Andrè: “se arriva una bella persona…”

Ma non finisce qui, Gennaro Lillio parlando del suo futuro sentimentale non nasconde di essere pronto dopo Francesca De Andre anche ad una nuova storia d’amore. “Se sono pronto ad una nuova storia? Se dovesse arrivare una persona bella, giusta, a me compatibile e con cui ci sia una bella attrazione mi direi:” perché no?”. Ma non sono alla ricerca, non lo sono mai stato. Vivo la mia vita e se arrivano delle cose belle non me le lascio scappare”. Del resto come non dargli ragione: all’amor non si comanda!



© RIPRODUZIONE RISERVATA