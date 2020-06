Gennaro Lillio ed Ema Kovac fidanzati?/ Il napoletano non resiste alla foto hot e..

E niente, i fan non vogliono proprio dimenticare la chimica che è venuta a galla durante il percorso a Pechino Express tra Gennaro Lillio ed Ema Kovac e a distanza di mesi si parla ancora di loro e di una possibile liason che, almeno il napoletano, continua a smentire. Anche nei giorni scorsi, proprio interpellato da noi, il bel biondino ha smentito una relazione con la modella confermando invece la loro amicizia speciale. Sono fidanzati quindi? La risposta sembra essere no anche se in questi giorni si è parlato molto della loro possibile partecipazione addirittura a Temptation Island in versione coppia, e allora cosa c’è tra loro? Una tenera amicizia e un legame che spinge Gennaro Lillio a non resistere alle tentazioni soprattutto quando Ema Kovac pubblica certe cose.

GENNARO LILLIO ED EMA KOVAC FIDANZATI?

In particolare, proprio poco fa, la bella Ema Kovac ha pubblicato una foto che la ritrae in tutto il suo splendore al grido di “Trova quello che fa sorridere il tuo cuore” e Gennaro Lillio? Si è subito catapultato a commentare la foto con una serie di stelline a cui la modella ha risposto. I fan sono subito andati in delirio ma niente cuori tra i due e nessun commento su cui puntare i riflettori, solo un tenero scambio di saluti quindi? Al momento sembra di sì e il fatto che siano così attivi sui social non fa altro che confermare che i due non saranno protagonisti nel reality estivo sui sentimenti targato Maria de Filippi.

Ecco il post che ha fatto cadere in tentazione Gennaro Lillio:

Visualizza questo post su Instagram Trova quello che fa sorridere il tuo cuore💫 #followyourdreams #skeltonandema Un post condiviso da Ema Kovac (@kovac_ema) in data: 19 Giu 2020 alle ore 2:35 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA