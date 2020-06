Gennaro Lillio ed Ema Kovac fidanzati?/ Lui nega ma gli indizi rivelano che..

Pubblicità

E alla fine si parla sempre di Gennaro Lillio e della sua presunta liason con Ema Kovac. Sin dal loro piccolo viaggio a Pechino Express 2020, i due sono finiti nel mirino del gossip e noi stesso abbiamo chiesto al gieffino cosa si nasconda nei meandri delle illazioni ma lui ha subito chiuso il discorso confermando che si tratta solo di un’amica e che il gossip che impazza da mesi non ha dettagli veritieri alla base. Il discorso però non si è chiuso così visto che si torna a parlare della loro presunta storia d’amore per via di alcune indiscrezioni riportate dal sito Very Inutil People che li ha pizzicati insieme in atteggiamenti molto complici mentre passeggiavano tra le vie di Roma.

GENNARO LILLIO ED EMA KOVAN COMPLICI A ROMA..

In particolare, sembra proprio che i due erano molto vicini al contrario di quello che ha detto Gennaro Lillio nei giorni scorsi e il sito riporta: “Negli ultimi mesi erano solo voci quelle che giravano sulla possibile coppia Lillio-Kovac, oggi pare proprio che la notizia sia ufficiale. Una nostra fonte ci ha confidato di averli visti baciarsi, ieri sera in piazza Bologna, a Roma”. Il misterioso bacio potrebbe essere al centro di pettegolezzi e gossip su Ema Kovac e Gennaro Lillio ma sicuramente se ci capiterà di nuovo di parlare con lui, indagheremo, questo è certo, per il resto dovremo attendere le prossime prove o, magari, la smentita social dei diretti interessati.



