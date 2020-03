Gennaro Lillio ed Ema Kovac, flirt dopo Pechino Express?/ Video: serata romantica e..

Flirt in corso tra Ema Kovac e Gennaro Lillio dopo Pechino Express 2020? La modella e l’ex gieffino napoletano alimentano il gossip con un video pubblicato dalla Kovac su Instagram in cui, dopo essersi preparati nella rispettiva stanza, s’incontrano per prendersi a braccetto e guardare insieme la puntata di Pechino Express 2020. Nel filmato appare anche Guido, il fratello di Gennaro con cui, poi, Gennaro ed Ema guardano la tappa di Pechino Express. Il video ha scatenato la fantasia dei fans che non nascondono di sognare l’inizio di una vera e propria storia d’amore tra i due. “Wow sareste una coppia bellissima”, “No vabbè ma state insieme?! Adoro siete stupendi”, “Ema siete meravigliosamente bellissimi”, “Ma state insieme?”, scrivono gli utenti. Tra i due, dunque, è nato l’amore?

Ema Kovac e Gennaro Lillio, è nato l’amore?

Durante la sesta puntata di Pechino Express 2020, Costantino Della Gherardesca ha mescolato le coppie ed Ema Kovac e Gennaro Lillio si sono ritrovati ad affrontare la prima parte della tappa insieme. I due hanno mostrato di essere molto in sintonia e il feeling non è passato inosservato ai fans, ma anche agli altri concorrenti che li considerano perfetti per stare insieme. Entrambi biondi e bellissimi, Ema e Gennaro non hanno avuto problemi nel viaggiare insieme. Tra i due, dunque, sarà nato un sentimento speciale? Per il momento, nessuno dei due commenta, ma i fans sperano di vederli davvero presto insieme, felici e innamorati. Per Ema e Lillio, dunque, galeotta sarà stata il viaggio di Pechino Express 2020? In attesa di scoprirlo, ecco il video che ha scatenato i pettegolezzi.





