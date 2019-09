Gennaro Lillio, ex fidanzato Francesca De Andrè / Il confronto a Domenica Live?

Per Gennaro Lillio è ora di voltare pagina. La sua relazione con Francesca De André è ufficialmente conclusa, dal momento che l’ex gieffina ha deciso di perdonare l’ex fidanzato Giorgio Tambellini. L’annuncio è arrivato dai diretti interessati, ospiti questo pomeriggio da Barbara D’Urso per una nuova puntata di Domenica Live. La conduttrice sogna di avere in studio anche Gennaro Lillio, per un confronto a tre che potrebbe essere infuocato. Tuttavia l’ipotesi di un chiarimento televisivo non è stata confermata dalla produzione di Domenica Live, dunque non resta che attendere l’inizio della puntata per capire qualcosa in più su quanto sia realmente accaduto. Ricordiamo che il modello napoletano era riuscito a conquistare Francesca durante l’esperienza al Grande Fratello, complice anche il tradimento di Giorgio Tambellini nei confronti della De André. Un tradimento che sembrava aver messo fine allo loro storia e dato il via alla relazione con Gennaro Lillio. Il loro rapporto però si è rotto bruscamente, oggi infatti rivedremo Francesca al fianco di Giorgio.

Gennaro Lillio, è stata Francesca De André a lasciarlo

E’ stata Francesca De André a lasciare Gennaro Lillio. Forse un fulmine a ciel sereno per il modello napoletano, che ha dovuto fare i conti con l’inattesa retromarcia della fidanzata, decisa a ritornare tra le braccia del suo ex Giorgio Tambellini. Gennario Lillio aveva conosciuto Francesca De André nell’ultima edizione del Grande Fratello VIP e insieme avevano gettato le basi per una storia d’amore che sembrava poter essere duratura. Questo nonostante gli alti e bassi di Francesca dentro la casa del Grande Fratello e nonostante gli aspri diverbi con Gennaro, capace di comprenderla e donarle serenità nonostante i tanti litigi. Una serenità che evidentemente non ha scacciato i pensieri della De André, pronta a tornare sui suoi passi e a perdonare i tradimenti di Giorgio. Gennaro Lillio non ha ancora commentato la fine della sua relazione con Francesca, forse per questo motivo i fan di Domenica Live sperano di poterlo vedere in trasmissione per un confronto con la sua ex fidanzata.

Gennaro Lillio pronto a ripartire dopo la rottura con Francesca De André

La rottura con Francesca De André non ha cambiato i piani di Gennaro Lillio, deciso a coltivare una nuova carriera professionale, magari in ambito televisivo. Per il modello napoletano, tuttavia, non è affatto un buon momento: recentemente Gennaro ha dovuto fare i conti con un lutto in famiglia e adesso è alle prese con la rottura sentimentale con Francesca, nuovamente innamorata di Giorgio Tambellini. Insomma oltre al danno la beffa per il buon Lillio, a cui i fan augurano un futuro migliore e ricco di soddisfazioni. In molti telespettatori erano convinti che Francesca potesse essere la persona giusta per Gennaro, adesso ovviamente non è più così e resta grande amarezza per una storia in cui l’ex concorrente del GF sembrava credere moltissimo. Chissà se a sorpresa sarà anche lui tra gli ospiti di Domenica Live nel salotto della D’Urso, dove di sicuro rivedremo Francesca De André e Giorgio Tambellini.



