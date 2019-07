Gennaro Lillio/ “Francesca De Andrè? Non amiamo definizioni ma crediamo nel futuro!”

Gennaro Lillio intervistato tra le pagine del nuovo numero di Novella 2000, racconta di volere continuare con la moda anche se vuole riprendere a studiare recitazione. Successivamente, l’ex concorrente del Grande Fratello 16, parla della relazione con Francesca De Andrè: “Che coppia siamo? Non amiamo le definizioni, non ci riteniamo fidanzati, conoscenti o solo due che si stanno frequentando, ma ci godiamo queste emozioni giorno per giorno, con serenità confidando nel futuro… “. Poi precisa quali siano i suoi progetti: “Cosa farò nel futuro? Continuerò a lavorare nella moda, mi piacerebbe concludere un’ltra campagna internazionale, e c’è già un progetto che bolle in pentola ma vorrei anche riprendere a studiare recitazione”. Tornando al Grande Fratello, racconta di essere rimasto con i piedi per terra: “E’ finito e io sono sempre lo stesso. Il Gennaro che avete conosciuto nella Casa è lo stesso di oggi, quello che adesso sta ripensando a quell’esperienza fantastica, che mi ha arricchito notevolmente”.

Gennaro Lillio e Francesca De Andrè, amore a gonfie vele dopo il GF

Oggi Gennaro Lillio, dopo il Grande Fratello 16 confida di sentirsi anche più maturo rispetto al mio ingresso nel reality. Racconta di avere vissuto l’esperienza in maniera molto intensa e di avere conosciuto tante persone meravigliose: “Ma soprattutto mi ha consentito di scavare a fondo dentro di me e di aprire tanti cassetti che erano chiusi da tempo…”. Nel frattempo, tramite le Instagram Stories, notiamo che la storia d’amore tra il modello e Francesca De Andrè, procede a gonfie vele. La nipote di Faber, commentando un gesto di Gennaro Lillio, ha inquadrato un tavolo pieno di cibo appena acquistato al supermercato: “Una volta usciti dalla Casa la situazione è peggiorata. La nostra spesa continua a essere aperta su un tavolo e consumata prima di arrivare nel frigorifero”. A quel punto, la De Andrè, ha inquadrato Gennaro intento a mangiare uno yogurt. “Fai schifo”, ha commentato ironica l’ex gieffina. Ma poi ha concluso sdolcinata: “Io non sono da meno. Ti amo anche per questo”.

