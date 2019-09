Gennaro Lillio/ “Francesca De Andrè non mi amava, è tornata con Giorgio Tambellini!”

Gennaro Lillio, ospite a Radio Radio nella trasmissione “Non succederà più” di Giada Di Miceli, racconta cosa è successo davvero con Francesca De Andrè. “La nostra relazione è finita un pò per incompatibilità caratteriale, un pò per stili di vita diversi, un pò perchè quando in una coppia non si parla tanto lo stesso linguaggio la storia è destinata a finire”. La Di Miceli allora domanda “sei stato tu a prendere questa decisione?” con l’ex concorrente del Grande Fratello che replica: “io e anche lei, ma un pò più io. Stile di vita diverso, il modo di approcciare e guardare la vita, il modo di affrontare le giornate, quello è totalmente diverso. Una volta usciti dalla casa ci siamo resi conto che eravamo troppo diversi”. Ma non finisce qui, visto che Gennaro precisa: “la nostra relazione è terminata agli inizi di Agosto e dopo una settimana, otto giorno, lei ha avuto questo chiarimento con il suo ex e l’ha ricominciato a seguire sui social”.

Gennaro Lillio: “Francesca De Andrè ha stupito anche a me”

“Lei l’ha seguito sette, otto giorni dopo che la nostra relazione si è interrotta. Ha stupito anche a me il gesto che ha fatto, mi ha sorpreso perché avere un chiarimento con una persona con cui ti sei rotta in quel modo mi sembra alquanto strano, ma nella vita ognuno fa ciò che sente e ciò che vuole”. Gennaro Lillio dietro questa decisione di Francesca De Andrè ci sia qualcosa di più: “forse stanno insieme, ho messo in dubbio i sentimenti che lei provava per me. Penso a questo punto che non era proprio amore, una persona che ti diceva ‘ti amo, sei la mia vita, il mio cuore’, ma dopo sette giorno ritorno dal suo ex, ci ha un chiarimento e forse ci è tornata insieme, allora ti dico che i suoi sentimenti non erano veri”. L’ex fidanzato di Lory Del Santo sottolinea di essere single: “ad oggi non ho nessuna relazione e nessun legame sentimentale nuovo con nessuna donna perché dopo un mese, un mese mezzo non riesco a legarmi a nessuna”. Riguarda al gossip che lo vogliono fidanzato con Martina Nasoni rivela: “c’è dell’affetto familiare, Martina è la mia sorellina piccina, c’è solo del tenero”.

Gennaro Lillio a Pomeriggio Cinque: “A Francesca auguro il meglio”

L’ex concorrente del Grande Fratello aveva già parlato della fine della storia con Francesca De Andrè pochi giorni fa nel salotto di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso dicendo più o meno le stesse cose e precisando: “Noi siamo stati benissimo, non lo nego, ma abbiamo stili di vita diversi. Io potrei sembrare noioso per tutte quelle persone che hanno uno stile di vita più sopra le righe. Invece sono un lavoratore, come tanti altri ragazzi, sono uno sportivo e mi diverto con le mie regole e i miei limiti”. Sul finale poi, parlando della ex ragazza ha detto: “A Francesca auguro il meglio. Le ho voluto bene, i miei sentimenti erano veri mentre sui suoi ho qualche dubbio. Il nostro passato non può giustificare tutto e io penso che lei debba mettere ancora qualcosa a posto dentro se stessa. Sono stato male, ho sofferto tanto ma adesso sono andato avanti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA