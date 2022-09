Gennaro Lillio, “GF difficile, ripartirei per Pechino Express”/ “Amo il cinema ma…”

Gennaro Lillio si racconta ospite di ‘Trends & Celebrities’ su RTL 102.5, parlando della sua amicizia con Antonino Spinalbese e dei suoi progetti per il futuro, confessando un suo sogno inaspettato. Ospite di Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang, Gennaro Lillio ha commentato insieme a loro l’edizione in corso del Grande Fratello Vip e in particolare la toccante confessione di ieri di Antonino Spinalbese.

“Quello che vedo in questo programma è proprio l’Antonino che io conosco – confessa Gennaro Lillio – Lui ha sempre quella calma, è pacato, moderato, non ha mai degli up e down di stati d’animo, lui è proprio così anche nella vita normale”. E parla di Antonino Spinalbese come di una persona fantastica, che “ha dei principi e dei valori che io condivido appieno, per questo siamo diventati amici”. All’amico ha anche voluto lasciare un consiglio nato dalla sua esperienza pregressa al GF: “quello che ho potuto consigliargli è stato ‘non dimenticarti che sei ripreso 24 ore su 24 quindi attento a ciò che dici’”. E invece Spinalbese ha saputo commuovere i fan parlando del suo rapporto speciale con la figlia Luna Marì avuta da Belén: “il messaggio è che non riesco a gestire un altro amore perché sono completamente invaghito di mia figlia”.

Ai microfoni di ‘Trends & Celebrities’ su RTL 102.5, Gennaro Lillio rivela che “l’esperienza del Grande Fratello non è facile, stare in una casa 24 ore su 24 e convivere…”. Spiega che alla fine “le telecamere te le dimentichi, ma convivere, mangiare, cenare e avere un solo bagno per 20 persone è un disagio”. Invece ricorda con entusiasmo la sua partecipazione a Pechino Express, che definisce “un’esperienza pazzesca, bellissima” e ammette che “io ripartirei domani”.

Modello e attore, Gennaro Lillio ha le idee molto chiare sul futuro e fa alcune rivelazioni inaspettate a Francesco Fredella. “Il prossimo anno ci sarà sicuramente l’uscita dell’ultimo progetto cinematografico che ho girato e – rivela a sorpresa – ho firmato un contratto con un’agenzia a New York”. La sua attività nel mondo della moda, al momento, è però contesa con la passione per il cinema e la recitazione. “A me piacerebbe rifare un’altra campagna di spot per profumi e poi lavorare a livello internazionale – ammette – però a oggi l’amore per il cinema è immenso”. E infine rivela un secondo progetto segreto: “sto prendendo la seconda laurea in comunicazione digital e marketing e sto studiando la mia linea di abbigliamento”.

