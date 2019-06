Gennaro Lillio/ “Mi godo la famiglia”. E Francesca De André? (Live Non è la d’Urso)

Gennaro Lillio ha da poco lasciato la casa del Grande Fratello 16, ma resta ancora sotto i riflettori. Oggi sarà infatti ospite di “Live-Non è la d’Urso” per confrontarsi con le “cinque sfere”. L’ormai ex concorrente del reality è stato uno dei personaggi più amati dell’ultima edizione per i suoi modi garbati, ben diversi da quelli della coinquilina a cui si è avvicinato di più, Francesca De André. Ma il suo percorso non è piaciuto a tutti: qualcuno il fatto gli rimprovera di aver difeso “l’amica” anche quando non lo meritava. In attesa di rivedere in tv il modello napoletano, c’è il post con cui ha annunciato il sui ritorno sui social. Ha infatti rotto il silenzio con un selfie e un messaggio per i fan. «È stata un esperienza bellissima ricca di emozioni a volte belle altre meno ma sono consapevole oggi di ciò che realmente conta, proprio ora inizio ad assaporare la bellezza delle piccole cose della vita reale… Ricomincio da qui!». Sembra dunque che Gennaro Lillio grazie alla partecipazione al Grande Fratello abbia superato le sue insicurezze e abbia trovato dunque quella sicurezza che gli mancava.

GENNARO LILLIO TORNA A NAPOLI E FRANCESCA DE ANDRÈ…

Nelle Instagram Stories è poi apparso con suo zio. «Tornati da una bellissima esperienza. Lui mi ha accompagnato e lui è tornato a prendermi. Torniamo a lavoro e ci godiamo la famiglia. Grazie a tutti per avermi sostenuto», ha dichiarato Gennaro Lillio. «Grazie di cuore a tutti, mi siete stati vicini e mi avete dato forza, mi sostenete continuamente». Ma il ritorno a Napoli è durato poco, perché il modello napoletano ha condiviso un selfie alla stazione di Napoli. Evidentemente si è rimesso in viaggio per raggiungere Barbara d’Urso, visto che stasera sarà ospite del suo programma. I fan però sono preoccupati: nei suoi post non c’è alcun riferimento a Francesca De André. E quindi si chiedono cosa sia successo al termine del Grande Fratello. Intanto arriva un indizio social: i due si seguono su Instagram, a differenza di quanto circolato nelle ultime ore. «Non vi sfugge niente», ha commentato lei. Ma evidentemente entrambi diranno qualcosa di più sul loro rapporto nella puntata di oggi di Live-Non è la d’Urso.

GENNARO LILLIO E FRANCESCA DE ANDRÈ: SOSPETTI E COMPLOTTI

Barbara d’Urso gioca un altro asso e, mentre il tema è ancora caldo, porta Francesca De André e Gennaro Lillio a Live non è la d’Urso. I molti si chiedono se la coppia durerà: se l’interesse di Gennaro sembra essere certo e ben chiaro, a preoccupare alcuni fan del napoletano è quello che Francesca prova nei suoi confronti. Secondo alcuni, la De André, ora che è uscita, potrebbe rivedere, chiarire e riavvicinarsi al suo ex Giorgio Tambellini. Questo metterebbe in crisi il rapporto appena nato con Gennaro. Ma c’è anche chi sospetta che la De André abbia finto questo avvicinamento al modello per acquistare un po’ di quel favore del pubblico che Gennaro è riuscito a conquistare in questi tre mesi. Tante le ipotesi che potrebbero trovare la replica dei diretti interessato proprio questa sera a Live non è la d’Urso.





