Gennaro Lillio replica a Francesca De André/ “Aggredita? Ne risponderà in tribunale!”

Gennaro Lillio è pronto a replicare alle pesanti accuse fatte dalla sua ex fidanzata, Francesca De André, in diretta su Canale 5. L’ex gieffina, ospite a Domenica Live con Giorgio Tambellini, ha infatti accusato l’ex di averla addirittura aggredita: “Gennaro mi ha scaraventata dall’altra parte della camera dell’albergo perché non voleva che avessi un confronto con Giorgio. – ha ammesso la De André – Io vado a 3mila e lui è una tartaruga. Lui ha lati infantili. Bravissimo ragazzo, è d’oro e gli auguro di trovare una persona come lui. Voleva fare il padre e padrone con me? Ma dove vai?”. La prima frase, quella che fa intuire che lui abbia alzato le mani su di lei, porta oggi Gennaro a replicare e con durezza a Pomeriggio 5. In un’intervista esclusiva rilasciata a Barbara d’Urso, Gennaro smentisce ogni parola detta dalla sua ex fidanzata.

Gennaro Lillio replica alle accuse di Francesca De André

“Smentisco questa cattiveria e diffamazione fatta nei miei confronti.” esordisce Gennaro Lillio a Pomeriggio 5. Poi continua: “Io non ho mai sfiorato Francesca né nessuna altra donna della mia vita. Sulla violenza sulle donne non si scherza e sicuramente la signorina mi verrà a rispondere nelle sedi opportune! Perché ha detto questo? Probabilmente vuole infangare me per coprire la figura di m** che è tornata con il suo ex!” Poi dice la sua sulla rottura con Francesca De André: “La verità è che la storia è finita perché io e lei non abbiamo niente in comune! Io non ci sto, perché dopo tanti sacrifici io non ci sto a far,i sporcare così da lei. Io sono sempre stato rispettoso.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA