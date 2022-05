Gennaro Marchese, ex truccatore Rettore/ “Fatto fuori prima di Sanremo. Sono ferito”

Gennaro Marchese, per 35 anni truccatore di Donatella rettore

Qualche settimana fa Donatella Rettore è stata ospite di Francesca Fagnani a “Belve”, il programma in seconda serata su Rai 2. La cantante ha parlato anche del suo storico truccatore Gennaro Marchese, che lavorava con lei dal 1988. La collaborazione tra i due si è improvvisamente interrotta tre giorni prima del Festival di Sanremo 2022, dove la Rettore ha partecipato in coppia con Ditonellapiaga con il brano “Chimica”. “Durante l’intervista rilasciata nel programma ‘Belve’, Rettore ha dichiarato che il suo make-up artist non c’era più, quasi come se fossi morto. In molti mi hanno chiamato tra cui la Fagnani, per scusarsi per come ero stato trattato. Lei è stata molto carina con me”, ha dichiarato Marchese in un’intervista che andrà in onda domani sera 11 maggio su Cusano Italia Tv (264 del digitale terrestre).

Gennaro Marchese: ecco perché è stato licenziato

Gennaro Marchese ha anche spiegato i motivi che hanno portato alla rottura del lungo sodalizio con Donatella Rettore: “Ha detto che la truccavo sempre uguale e che sapevo troppe cose di lei”. Il truccatore si è difeso dicendo di averla sapere sostenuta e di aver litigato con molte persone, per via del carattere dell’artista. “Ci ho sofferto molto. Io la truccavo dal 1988. La verità perché io non trucco più lei è perché sono stato fatto fuori tre giorni prima dall’inizio di Sanremo. Questo perché non abbiamo raggiunto un accordo economico… alla fine c’è andato uno gratis”, ha rivelato Marchese. Il truccatore ha criticato il lavoro fatto dal suo sostituto: “Perle messe a casaccio, strass, Swarovski… E poi era verde come il lampeggiatore della telecamera che hai qui in studio!”. Infine Marchese ha ammesso di essere ancora molto ferito ma di non essere intenzionato a fare il primo passo per un riavvicinamento: “Io sono sempre stato un grande fan di Donatella… Adesso sono molto ferito, mi deve passare e poi mi deve chiamare lei ma pazienza le cose nascono e muoiono. Io non chiamo nessuno tocca a lei”.

