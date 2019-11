Gennaro tra Diana e Valentina/ Lite a Uomini e Donne: “non giudico nessuno…”

Lite a Uomini e Donne tra Diana e Valentina per Gennaro. Nella puntata odierna del trono over, durante la discussione tra Moreno e Jamie, Diana parlerà della sua conoscenza con Gennaro che, nella scorsa puntata della trasmissione di Maria De Filippi ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con Valentina M per la quale aveva deciso di partecipare alla trasmissione. Durante la discussione tra Diana che difenderà le proprie conoscenze dichiarando di non giudicare nessuno, Moreno e Gennaro, interverrà Valentina che, ancora risentita per la decisione di Gennaro di chiudere la loro conoscenza, si scaglierà contro il suo ex pretendente. La dama toscana, infatti, accuserà Gennaro di essersi comportata male con lei e a sostenere la tesi della toscana sarà anche l’altra Valentina. Si scatenerà così un’accesa discussione tra Diana e Valentina che si scambieranno accuse reciproche.

Valentina M non ha ancora superato la decisione di Gennaro di chiudere la loro frequentazione non provando per lei quell’attrazione fisica necessaria per portare il rapporto su un livello superiore. Di fronte al feeling del cavaliere con Diana, Valentina coglierà la palla al balzo per scagliarsi contro il suo ex pretendente che avrebbe parlato male di Valentina, la dama roma. Le parole della dama toscana daranno il via ad un durissimo litigio tra le dame di fronte alle quali Gennaro cercherà di non lasciarsi coinvolgere. Alla fine della durissima discussione, Diana deciderà di chiuderà definitivamente la conoscenza sia con Gennaro che con Moreno, reo di aver chiuso con Jamie dopo un incontro più approfondito.

