GENNARO VILARDI/ Il concorrente cieco di The Voice: “Mia moglie luce dei miei occhi”

Anche i Carrisi, a The Voice Senior, completano la loro squadra, e lo fanno precisamente con Gennaro Vilardi, un concorrente con tanta personalità che convince sia Al Bano e Jasmine che Clementino. Alla fine, però, sono i primi due ad accaparrarselo, anche grazie ad Al Bano che inizia arbitrariamente a duettare con lui mentre Gigi D’Alessio li accompagna al pianoforte. La loro performance sulle note de L’amore è una cosa meravigliosa è abbastanza toccante, soprattutto se si immagina che Gennaro la stia dedicando a sua moglie.

Gennaro Vilardi concorrente a The Voice Senior

Ma chi è davvero Gennaro Vilardi? A quanto si apprende dalla sua copertina, Gennaro viene da Napoli, precisamente dal rione Sanità, uno dei distretti più popolosi e popolari della città. Non passa inosservato il suo problema di vista: Gennaro, infatti, ha bisogno di essere accompagnato in studio dalla moglie, la vera ‘luce dei suoi occhi’, dal momento che è cieco. Probabilmente è anche per questo che ha un senso del ritmo e un orecchio particolarmente fine; dunque, tutte le carte in regola per diventare un artista di prim’ordine.

