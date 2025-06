Genny Urtis e la nuova storia d'amore: sta con un ragazzo di 24 anni. "L'amore non ha età"

La nuova vita di Genny Urtis continua a tenere conto dell’amore. L’ormai ex Giacomo Urtis, dopo l’operazione di mastoplastica si è trasformata in Genny e continua a non rinunciare ai sentimenti, ovviamente. Intervistato sulle colonne di Fanpage, l’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato alcuni dettagli riguardo a questa sua nuova storia d’amore, ora venuta allo scoperto:

Delitto di Garlasco, De Rensis sulla macchia di sangue sul telefono/ "Chiara Poggi voleva chiedere aiuto o…"

“Quanti anni ha? Ha 24 anni. È molto più giovane di me, io ho 47 anni. E infatti sono tornata indietro di 30 anni improvvisamente. Ma capisci, io è come se fossi nata solo 3 anni fa. La vita mi ha dato una seconda possibilità” ha ammesso Genny Urtis che negli ultimi anni aveva passato delle situazioni piuttosto sfortunate dal punto di vista sentimentale. Esperienze finite male, l’ultima relazione si è chiusa dal punto di vista legale e ha lasciato delle ferite profonde nel medico chirurgo che continua a portarsi dietro i segni dell’accaduto, nella speranza che adesso possa viversi questo amore con tutt’altra serenità.

Giovanni Gentile passa la notte con la moglie Teresanna all'Isola: "Emozione mai vissuta"/ Cos'è successo

Genny Urtis ammette: “L’amore non ha età”

La carta d’identità dell’ormai ex Giacomo Urtis recita 47 anni, ma questo non è assolutamente un ostacolo per il noto ex chirurgo dei vip. Genny Urtis ha raccontato infatti nel corso dell’intervista rilasciata a Fanpage, soffermandosi sull’età del nuovo ragazzo, come siano cambiate certe dinamiche: “E adesso ci sono 24enni che si sposerebbero con me, l’amore non ha età ed è bene ricordarlo” ha confidato Genny Urtis.

Lo scorso 8 marzo Genny Urtis aveva annunciato la rottura con l’ex fidanzato, con la relazione finita tra vie legali. Soltanto tre giorni più tardi, però, Genny Urtis ha deciso di rimettersi in gioco dal punto di vista sentimentale con il nuovo fidanzato. E adesso tutto sembra scorrere sul più sereno dei binari, con la chirurga ormai intenzionata ad andare fino in fondo in questa sua nuova speciale relazione.

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne a settembre?/ Spunta un indizio importante sul cavaliere