Genny Urtis, ex Giacomo Urtis, torna a parlare dei vari ritocchini ai quali si è sottoposta negli ultimi anni. Una valanga di operazioni che hanno portato alla sua tanto desiderata versione al femminile, che ha suscitato non poche polemiche. Nelle ultime ore Gerry Urtis è tornata a rivelare alcuni retroscena nel corso di un intervento nella sua rubrica Bisturi Fatale, dove ha svelato verità spiazzanti a riguardo: “Quando avevo problemi sentimentali, un intervento mi aiutava a rinascere. E poi, diciamolo: alcune cose oggettivamente non mi piacevano. Tipo il naso, l’orecchio”. Insomma, non si è fatta mancare proprio niente negli ultimi anni.

Genny Urtis riguardo alle operazioni e alla trasformazione da Giacomo Urtis a Genny Urtis ha poi raccontato: “Sono passata da etero, a gay, da uomo a donna trans. La chirurgia e la medicina estetica sono stati miei alleati per migliorarmi” le parole durante la rubrica Bisturi Fatale. Vedremo dunque se ci saranno delle novità ulteriori nei prossimi mesi, con la trasformazione ormai sotto gli occhi di tutti e non solo dal punto di vista fisico.

Genny Urtis confessa: “Ho ritoccato quasi tutto del viso”

Nel corso del recente intervento sui social, Genny Urtis ha colto l’occasione per parlare delle operazioni alla quale si è sottoposta per completare la trasformazione da uomo a donna. Riguardo agli interventi Genny Urtis ha confessato: “Ho ritoccato quasi tutto del viso: lifting, naso, occhi, mandibola… Insomma, non sono mai contenta. Anche se vado in vacanza, la chirurgia no. Il bisturi non dorme mai, ragazzi!”

E nonostante abbia diviso i social negli ultimi mesi, Genny è più felice che mai della vita che ha deciso di abbracciare da pochi mesi a questa parte. E non è escluso che in futuro possa optare per altri interventi.

