Genoa 14 positivi al Covid-19/ Dopo Perin e Schone altri tamponi, Serie A a rischio?

Il Genoa ha comunicato in via ufficiale la positività al Covid-19 di 14 dei suoi tesserati. Dopo che Mattia Perin aveva contratto il Coronavirus sono arrivati i controlli a tappeto che hanno di fatto aperto un caso. Dopo il portiere era risultato positivo anche Schone e ora si parla di 10 calciatori in totale e 4 membri dello staff. Una notizia che spiazza visto che si sapeva già della positività del portiere prima della trasferta di Napoli alla quale i calciatori rossoblù erano arrivati dopo aver fatto i tamponi. Ora la Serie A trema con il Genoa che inevitabilmente chiederà di rinviare le gare che la vedranno protagonista. Finora non si era mai visto un club con così tanti positivi, quello più colpito era stato il Milan che aveva dovuto rinunciare nelle ultime partite a Rafael Leao, Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte.

Genoa 14 positivi al Covid-19, trema tutta la Serie A

Trema tutta la Serie A dopo la notizia dei 14 positivi al Covid-19 tra i tesserati del Genoa. I primi a preoccuparsi sono quelli del Napoli che contro il Grifone hanno giocato ieri. Domani alle 12.00 il gruppo azzurro sarà sottoposto a tamponi con la paura di perdere qualche giocatore importante, dopo il ko di Lorenzo Insigne, in vista della sfida contro la Juventus che si dovrebbe disputare domenica sera. La situazione ora appare assai nebulosa, anche perché non c’è una regolamentazione precisa in merito. Non è dunque da escludere che si possa arrivare a una momentanea sospensione del campionato. Domani sicuramente ne sapremo qualcosa di più.



